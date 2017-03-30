Aydın'da FETÖ operasyonu: 3 tutuklama

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma çerçevesinde örgütün "Dolunay" kod adını verdiği "Işıkevi"ne yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Güzelbahisar Mahallesi'nde örgüt elemanlarının kaldığı ve "Işıkevi" olduğu belirtilen bir konuta operasyon yaptı.



Operasyonda, evde kalan ve Adnan Menderes Üniversitesi'nde (ADÜ) okuyan A.C, E.N, H.K. ile lise öğrencisi Y.P. gözaltına alındı.



İşlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.P. savcılıktan serbest bırakılırken A.C, E.N, ve H.K. tutuklandı.



Zanlılardan E.N. ve A.C'nin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı belirtildi.



Örgütün "Dolunay" kod ismini verdiği öğrenilen evin, FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonları yapan birimlerin olduğu B Hizmet Binası ve Polisevi'ni gören bir konumda olması dikkati çekti.