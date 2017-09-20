Aydın'da belediye binasına ateş açıldığı iddiası

İncirliova Belediyesi hizmet binasına pompalı tüfekle ateş açtığı öne sürülen iki kardeş yakalandı.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde belediye binasına tüfekle ateş açarak zarar verdiği iddiasıyla iki kardeş gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, belediye hizmet binasına pompalı tüfekle ateş açıldığı ihbarını alan İl Emniyet Müdürlüğü ve İncirliova Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine geldi.



Binanın ikinci katındaki camın kırıldığını belirleyen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüpheliler Serkan ve Selahattin E. kardeşleri yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.



Olayın ardından İncirliova Belediyesi yetkilileri de binaya gelerek ekiplerden bilgi aldı.



İncirliova Belediye Başkanı Gürşat Kale, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olayın nedeniyle ilgili herhangi bir bilgisinin olmadığını söyledi.



Şüphelileri tanımadığını belirten Kale, "Bunun siyasi bir sebepten dolayı yapılmış olacağını da düşünmüyorum. Zaman zaman bu şekilde gerçekleşen maganda haberlerini biliyoruz. Bu durum belki böyle bir şey de olabilir. Emniyet güçlerimiz olayın neden yapıldığını ortaya çıkaracaktır." dedi.