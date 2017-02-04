Aydın merkezli FETÖ/PDY operasyonu: 9 tutuklama

Aydın merkezli 11 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 14 kişiden 9'u tutuklandı.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 14 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen zanlılardan 9'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Tutuklanan zanlıların, FETÖ bağlantısı bulunan bir şirkette çalıştığı ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi.



Aydın merkezli 11 ilde, 26 Ocak'ta düzenlenen operasyonda 29 kişi gözaltına alınmış, mahkemeye sevk edilen 15 zanlıdan 2'si tutuklanmış, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.