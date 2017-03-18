İçişleri Bakanı Soylu: Ayakları üzerinde duran bir Türkiye'ye bakmak istiyoruz

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Arkaya bakmak istemiyoruz. Geleceğe, 2023'e, 2053'e, 2071'e bakmak istiyoruz. Güçlü, ayakları üzerinde duran bir Türkiye'ye bakmak istiyoruz." dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yenişehir Spor Salonu'nda düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, yıllarca üst aklın Türkiye'yi darbelerle, muhtıralarla, ekonomik krizlerle, milleti birbirine düşürmeye çalışarak terbiye etmeye çalıştığını, milletin buna demokrasi ve verdikleri oylarla karşı durduğunu belirtti.



Soylu, Türkiye'nin Gezi olayları, 17-25 Aralık, 6-7 Ekim olayları ve 15 Temmuz hain darbe girişimiyle terbiye edilmeye çalışıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:



"Helikopterlerle tanklarla bizi terbiye etmeye çalışıyorlar. Sizlere sesleniyorum, 16 Nisan'da vereceğiniz karar sadece 18 maddenin kararı değildir. Vereceğiniz karar on yıllardan beri bu millete zillet yaşatmak isteyenlere karşı 'Bizi terbiye edemezsiniz. Bu ülke, bu vatan bizimdir.' diyebilme kararıdır. Bu ülkede yorulduk. İdama giden başbakanlar görmekten yorulduk. Yargı darbeleri ile karşı karşıya kalmaktan yorulduk, usandık artık. Arkaya bakmak istemiyoruz. Geleceğe bakmak istiyoruz. 2023'e, 2053'e, 2071'e bakmak istiyoruz. Güçlü, ayakları üzerinde duran bir Türkiye'ye bakmak istiyoruz."

"KILIÇDAROĞLU YANLIŞ YOLDADIR"



Soylu, CHP'lilere seslenerek, "Kılıçdaroğlu yanlış yoldadır. Bu adam Türkiye'yi yanlış yola sevk ediyor. İş yapılır, rakip olunur ama ülkenin beka meselesi varsa ve ülkenin beka meselesinde bugün PKK ile aynı kulvarda mücadele ediyorsa bu millet bunun hesabını sorar. Bu adam Türkiye'yi ateş hattına terk ediyor. Türkiye'yi tahrik ediyor. Türkiye'nin gücünü eksiltmeye çalışıyor. Bunu en büyük ve net şekilde görüyoruz." ifadesini kullandı.