Ayakkabı tamircisinin 'çırak' üzüntüsü

Amasya'nın Suluova ilçesinde 55 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Aynacı, işini devredeceği bir çırak yetiştirememenin üzüntüsünü yaşıyor.

Amasya'nın Suluova ilçesinde 55 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan Bekir Aynacı, işini devredeceği bir çırak yetiştirememenin üzüntüsünü yaşıyor.



Küçük yaşlarda dedesi ve babasından öğrendiği mesleğini ilçe merkezindeki bir dükkanda sürdüren 65 yaşındaki Aynacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğini çok sevdiğini ancak iyi bir çırak bulduğu takdirde dükkanını ona ücretsiz devrederek artık işi bırakmak istediğini söyledi.



Geride kalan 55 yılda mesleğini severek yaptığını vurgulayan Aynacı, "Malzeme getir götür yaparak dedemin ve babamın yanında bu işi öğrendim. Eskiden işlerimiz çok ağırdı, hep el işçiliği yapıyorduk, şimdiki gibi makineler yoktu. Artık her şey çok kolay ama mesleğimden hiç bıkmadım. Aşık olduğum mesleğimi bu zamana kadar getirdim." ifadesini kullandı.



"ŞİMDİKİ GENÇLERE BİRAZ KIZSAN İŞİ BIRAKIYOR"



Eski ustaların çok disiplinli olduğuna dikkati çeken Aynacı, "Ustalarımız bize ne kadar sert davranırsa davransın, biz yılmadan işimizi öğrenmeye çalışırdık. Şimdiki gençlere biraz kızsan işi bırakıyor, Ustalarımızın bize kızması işi daha iyi öğrenmemiz içindi. Biz onu anlıyorduk ancak şimdiki nesil anlamıyor. Kolay yoldan para kazanmak istiyor. Çırak bulamazsam eğer gözlerim durana kadar mesleğimi devam ettireceğim." dedi.



Kendi çocuklarının da mesleğini öğrenmediğini, başka meslekler seçtiklerine işaret eden Aynacı,"En büyük üzüntüm bir çırak yetiştirememek. Gençler bu işi yapmak istemiyor, çırak bulamıyorum. Çırak yetiştirmiş ve mesleğimi öğretmiş olsam dükkanı ona ücretsiz devrederek işi bırakırım. İstiyorum ki sanatımı birine öğreteyim, o devam ettirsin. Şimdi gençler iş öğrenmeye bakmıyor, sadece parayı düşünüyor. Sadece ben değil bütün sanatkarlar çırak bulmakta zorlanıyor. Nasıl bu mesleği dedem, babam bana öğrettiyse ben de başka birine öğretip devam ettirmek istedim. Şimdi gençler isteksiz, aileler de çocuklarının bu tarz meslekler yapmasını istemiyor." diye konuştu.