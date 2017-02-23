Ayağını inciten kuzuya evde 'bebek' gibi bakım

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde, Ergün ailesi, yeni doğan ve ahırda ayağı incindiği için yürüyemeyen kuzuya evde bakmaya başladı.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesinde, yeni doğan kuzuya ahırda ayağını incittiği için sahibi tarafından evde bakılıyor.



İlçenin Yörükler Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Yaşar ve Elmas Ergün çifti, ahırda üçüz doğan kuzularından birinin ayağının aksadığını görünce eve alarak bakmaya başladı.



Kuzuyu ilk önce mahalledeki "kırıkçı"ya gösteren çift, sonuç alamayınca bir veteriner tavsiyesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Hastanesine götürdü. Kuzuya burada ayağında ezilme ve incinme teşhisi konuldu.



Ahırdaki diğer hayvanların yanında ezilmemesi için kuzuya evlerinde bakan Ergün çifti, kuzuyu yanlarından bir an olsun ayırmıyor.