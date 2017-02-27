Ayağa bile kalkılamayan dükkanda geçen bir ömür

Adapazarı'nda Tarihi Uzun Çarşı'da ayakkabı tamirciliğiyle uğraşan 71 yaşındaki Uzun, tavan yüksekliği 1 metre 30 santimetre olan yaklaşık 3 metrekarelik dükkanında mesleğini titizlikle sürdürüyor.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Tarihi Uzun Çarşı'da 12 yaşında çırak olarak başladığı ayakkabı tamirciliğinde 60 yılı geride bırakan Abidin Uzun, tavanının alçak olması nedeniyle ayağa bile kalkamadığı 3 metrekarelik dükkanında ailesinin rızkını çıkartıyor.



Evli ve 2 çocuk babası Uzun, 1957 yılında çırak olarak başladığı mesleğini sürdürdüğünü söyledi.



Yaşının geçtiğini, yaptığı işin eğlencelik hale geldiğini aktaran Abidin Uzun, mesleğini sevdiği için yaptığını ve 30 yıldır bu dükkanda olduğunu anlattı.



Mesleğinde eski ustalardan olduğu için eski müşterilerinin çok olduğunu belirten Uzun, "Yeniler zaten ayakkabı tamir işine bakmıyor. Yenilerin kazançları yüksektir, pek tamir işine bakmazlar. Normal bizim yaştakiler, bizden sonraki kuşak bu konuda güzel. Onlar da bize yetiyor. Şimdiki nesil zaten ayakkabıyı boyatmasını sevmiyor. 'Benim ayakkabım mat olsun' diyor. Bizim delikanlılık zamanımızda günde 2 defa ayakkabı boyattığımız olurdu. Güzel olsun diye en az 15 günde bir ense tıraşı olurduk, şimdi öyle bir şey yok." ifadelerini kullandı.



Bu meslekteki kazancıyla 2 çocuk büyüttüğünü, mesleğini dükkana gelemeyecek seviye gelene kadar devam ettirmeyi düşündüğünü vurgulayan Abidin Uzun, ihtiyaç sahibi olmamasına rağmen dükkanını her gün aynı saatte açmaya devam ettiğini bildirdi.