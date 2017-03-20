Ay-yıldızlı ekip ilk antrenmanını yaptı

Ay-yıldızlı ekip, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Finlandiya'yla oynayacağı maç öncesi ilk antrenmanını yaptı.

A Milli Futbol Takımı, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 24 Mart Cuma günü Finlandiya'yla yapacağı maç ve 27 Mart Pazartesi günü Eskişehir'de Moldova'yla oynayacağı özel karşılaşma öncesi kampa girdiği Antalya'da ilk idmanını yaptı.



Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki Regnum Carya Golf&Spa Resort'ta kampa giren ay-yıldızlı ekip, ilk çalışmasını Sentido Zeynep Resort Otel'in sahasında Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirdi.



Koşu ve ısınma hareketleriyle başlayan idman, iki grup halinde top kapma çalışmasından sonra yapılan sınırlı alanda çift kale taktik oyunla devam etti. Futbol Direktörü Terim'in, oyunculara zaman zaman uyarılarda bulunduğu görüldü.



Liglerinde yakın zamanda maç yapan Selçuk İnan, Serdar Gürler, Gökhan Gönül, Arda Turan, Oğuzhan Özyakup, Ömer Toprak ve Kaan Ayhan, yenileme çalışması yapmakla yetindi.