Avusturya'da zafer Bottas'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. yarışı Avusturya Grand Prix'sinde, Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas birinci oldu.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 9. mücadelesi Avusturya Grand Prix'i, Spielberg kentindeki 4 bin 318 metrelik pistte 71 tur üzerinden yapıldı.



Yarışa "pole pozisyonu"ndan başlayan Mercedes takımının Fin pilotu Valtteri Bottas, bitiş çizgisine kadar yerini korudu.



İyi bir startla yarışa tutunan Bottas, son bölümde Alman pilot Sebastian Vettel'in ataklarına rağmen yerini koruyarak 1.21.48.523'lük derecesiyle sezonun ve kariyerinin ikinci birinciliğine ulaştı.



Ferrari pilotu Vettel, son metrelerde zorladığı Bottas'ın 0.658 saniye gerisinde ikincilikle yetindi. Bitiş çizgisini 3. sırada geçen Red Bull-TAG Heuer sürücüsü Daniel Ricciardo, podyuma çıkan bir diğer isim oldu. Lewis Hamilton ise 4. sırayı aldı.



Puanını 171'e çıkaran pilotlar klasmanı lideri Vettel ile takipçisi Hamilton arasındaki fark 20 puana yükseldi. İki sürücüyü, 136 puanla Bottas izledi.



Sezonun 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si, 16 Temmuz'da yapılacak.