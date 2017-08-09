Avusturya'da 'vatandaş polis' uygulaması

Proje, Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Scharding bölgesinde uygulanmaya başlandı.

Avusturya'da güvenliğin artırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "vatandaş polis" uygulamasıyla emniyet güçleri tarafından önceden belirlenen kişiler şüpheli durumlarda polise yardımcı olacak.



İçişleri Bakanlığının geçen yıl "Birlikte Emniyet" sloganıyla duyurduğu "vatandaş polis" projesi, Yukarı Avusturya eyaletine bağlı Scharding bölgesinde uygulanmaya başlandı. 27 kişiden oluşan vatandaş polis ekibi, üniforma, silah veya özel bir yetkiye sahip değil.



Ülkede tartışmalara neden olan uygulamaya polis olumlu yaklaşırken, bazı siyasetçiler, uygulamanın "keyfi ihbarları ve polis devleti algısını" artırmasından endişe duyduklarını dile getirdi.



Scharding Emniyet Amiri Matthias Osternkorn, Standard gazetesine yaptığı açıklamada, uygulamanın sorunsuz işlediğini belirterek "Bu projeyle aktarılmak istenen şey, güvenliğin her birimizin isteğiyle sağlanabilmesi. Şu ana kadar gayet iyi ilerliyor." ifadelerini kullandı.



Osternkorn, 27 kişiyle her ay düzenli toplantılar yaptıklarını ifade ederek akıllı telefonlar aracılığıyla gerekli bilgi alışverişinin sağlandığını kaydetti.



Öte yandan Scharding Belediye Başkanı Fraz Xaver Angerer, bölgede güvenliğin sağlanabilmesi için polis ve askerin yeterli olduğunu söyleyerek "Ben vatandaş polis ya da özel şerif uygulaması taraftarı değilim. Aynı zamanda polis ve muhbir devleti taraftarı da değilim." diyerek uygulamayı eleştirdi.



Avusturya'nın Graz kentindeki tren istasyonunda işlenen çeşitli suçların önlenmesi için ortaya atılan "vatandaş polis" uygulamasının, İçişleri Bakanlığı tarafından "Birlikte Emniyet" sloganıyla ülke geneline yayılması öngörülmüştü.



