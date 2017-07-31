Avusturya'da Nazi propagandasına ceza

Avusturya'nın Vorarlberg eyaletinde, sosyal medya üzerinden Nazileri öven ve Yahudi soykırımını inkar eden paylaşımlarda bulunan kişiye bin 440 avro para cezası verildi.

Yerel basında çıkan habere göre, Avusturya'nın Vorarlberg eyaleti Feldkirch Mahkemesi, sosyal medya üzerinden, "Hitler barış istedi, savaş değil. Yahudilerin gaz odalarına gönderilmesi tamamen uydurma." şeklinde paylaşımlarda bulunan 36 yaşındaki kişiye, bin 440 avro para cezası verdi.



Öte yandan söz konusu kişinin paylaşımlarını "sadece kara mizahtı" şeklinde savunduğu aktarıldı.



Ülkede 2. Dünya Savaşı'nın ardından 1947'de çıkarılan "Anti-Nazi yasası" ile Nazi dünya görüşünün herhangi bir şekilde savunulması, yaygınlaştırılması ya da propagandasının yapılması yasaklanmış, bu yasaya muhalefet edenler ağır hapis ve para cezasına çarptırılmıştı.