Avusturya’da Halep protestosu

Avusturya’nın başkenti Viyana’da göstericiler, Suriye, İran ve Rusya Büyükelçiliği önünde toplanarak Suriye'nin Halep kentindeki sivillere yönelik saldırıları protesto etti.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da göstericiler, Suriye, İran ve Rusya Büyükelçiliği önünde toplanarak Suriye'nin Halep kentindeki sivillere yönelik saldırıları protesto etti.



Suriye Büyükelçiliği önünde “Halep'i kurtar”, “Özgür Suriye, Halepli çocukları koru”, “Halep yanıyor” ve “İnsanlık ölüyor” yazılı pankartlar açan göstericiler, bina önüne siyah çelenk bıraktı.



Burada yapılan basın açıklamasında, "Halep’te insanlığın öldüğü ve ölmeye devam ettiği, ancak uluslararası kuruluşların başta Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliğinin (AB) sorumluluklarını yerine getirmediği, aksine yaşananlara seyirci kaldığı" belirtildi.



Halep’te yaşananların herkes için bir utanç olduğuna vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



“Halep’te anne babalar, çocuklarının ölümüne şahit oluyor. Halep’te çocuklar, anne babalarının ölümlerine şahit olmanın acısına katlanmak zorunda kalıyor. Tüm bunların yanında bir de çok ağır koşullarla mücadele etmek durumundalar. İnsanlar yemek olmadan, temiz su olmadan, buz gibi soğukta dışarıda sabahlamak zorundalar. Neredeyse ölenlere gıpta edecek durumdalar.”



Rusya ve İran büyükelçiliğinin önünde toplanan binlerce gösterici de "Suriye'nin özgür olması" taleplerini simgeleyen flamalar ile “Sivillerin katliamına hayır”, “Suriye’den defol”, “Suriye’de Rus terörüne hayır”, “Halep’te sürgüne hayır” yazılı pankartlar açtı.



İran ve Rusya aleyhine sloganlar atan grup, İran destekli Şii milisler ve Beşşar Esed'e bağlı rejim güçlerinin Halep'te yaptığı katliamları, ”Katil Putin”, “Katil Esed” sloganları ile protesto etti.

HALEP'İN BABASI ERDOĞAN



Göstericiler ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgilerini de dile getirerek, "Halep'in babası Erdoğan" şeklinde slogan attı.



Grup adına açıklama yapan Michael Pröbsting, "Şu an Halep’te kardeşlerimiz terörist Esed ve Putin tarafından katlediliyor. Esed tek başına Suriye halkını katledemezdi, Putin ve İran’ın desteği ile bunu yapabiliyor. Bu nedenle diyoruz ki Putin ve İran teröristtir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA