Avusturya'da başörtüsü yasağına tepkiler artıyor

Avusturya’da Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz tarafından kamu kuruluşları ve devlet okullarında uygulanmak istenen başörtüsü yasağına kamuda çalışan Müslüman kadınlar tepki gösterdi.

Avusturya’da Dışişleri ve Entegrasyon Bakanı Sebastian Kurz tarafından kamu kuruluşları ve devlet okullarında uygulanmak istenen başörtüsü yasağına kamuda çalışan Müslüman kadınlar tepki gösterdi.



Dışişleri Bakanı Kurz'un, geçen haftalarda yeni uyum paketi kapsamında okullar dahil devlet kurumlarında başörtüsünün yasaklanmasına ilişkin yasa tasarısını açıklaması, başta Avusturya'da yaşayan Müslümanlar olmak üzere toplumun birçok kesimi tarafından tepkiyle karşılandı.



"Burka" ile başlayan tartışmaların başörtüsü yasağına evrilmesi, ülkede yaşayan Müslüman kamu çalışanları tarafından özel hayata, din ve vicdan özgürlüğüne yapılmış büyük bir müdahale olarak yorumlandı.