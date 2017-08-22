Avusturya Özgürlük Partisi Başkanı Strache protesto edildi

Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir grup gösterici, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Başkanı Heinz Christian Strache’yi protesto etti.

ABD’nin Charlottesville kentinde ırkçılar tarafından öldürülen Heather Heyer’in fotoğrafının bulunduğu ve üzerinde “Naziler parlamentodan defolun” pankartları taşıyan göstericiler, Viyana Belediyesi önünde bir araya gelerek, “Faşizm bir düşünce değildir, aksine bir suçtur. Nazilerle iş birliğine hayır” yazılı pankart açtı.



Göstericiler, 15 Ekim’de yapılacak milletvekili seçimleri öncesi parti liderlerinin devlet televizyonu aracılığıyla halka seslendiği "Yaz Konuşmaları” programında, aşırı sağcı parti lideri Strache’ye ırkçı, yabancı karşıtı ve İslamafobik politikalarını anlatma imkanı verilmemesini istedi.



"KENDİMİZİ AVUSTURYA'YA AİT HİSSEDİYORUZ"



Türk asıllı Avusturya vatandaşı Muhammed Yüksek de burada yaptığı konuşmada aşırı sağcı Strache'nin özellikle Türk ve Müslümanlara yönelik söylemlerini eleştirerek, "Sizin için kabul etmesi zor olsa da bizler bu toplumun bir parçasıyız ve kendimizi Avusturya’ya ait hissediyoruz." diye konuştu.



Günlük yaşamda artış gösteren ırkçı yaklaşımlara da dikkati çeken Yüksek, kimsenin inancı ya da dünya görüşü nedeniyle sınıflandırılmadığı bir ülkede yaşamak istediğini sözlerine ekledi.