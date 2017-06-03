Avustralyalılara terör uyarısı

Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull, vatandaşlarını Güneydoğu Asya'da terör örgütü DEAŞ'ın hedefi olabilecekleri konusunda uyardı.

Singapur'da 2-4 Haziran tarihlerinde düzenlenen IISS Shangri-La Dialogue 2017 toplantısının açılış konuşmasını yapan Turnbull, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.



Konuşmasında bölgesel güvenlik, Güney Çin Denizi'ndeki gerilim, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ve artan terörizm meselelerine değinen Turnbull, Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün (IISS) resmi sayfasında yer alan açıklamaya göre terör tehditlerinin arttığına işaret etti.



Turnbull, "2002 yılında Bali'deki saldırının acısı hafızalarımızda. Avustralyalılara yönelik bir sonraki kitlesel saldırının, Güneydoğu Asya'da olabileceği konusundaki ihtimalleri dikkatle takip ediyorum. DEAŞ'ın propagandalarında, önceden mevcut olan bağlantılarını etkinleştirdiği ve yeni elemanlar edindiği görülüyor." ifadelerini kullandı.



Endonezya'nın Bali Adası'ndaki Kuta turistik bölgesindeki iki gece kulübüne 2002 yılında düzenlenen bombalı saldırılarda 88'i Avustralya vatandaşı, 200'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, 209 kişi yaralanmıştı.



Avustralyalılar turistik seyahatlerinde genellikle Güneydoğu Asya'da Endonezya, Filipinler, Fiji, Tayland ve Vietnam gibi ülkelere gitmeyi tercih ediyor.