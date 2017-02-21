Avustralya'da uçak düştü: 5 ölü

Avustralya'nın Melbourne kentinde, Essendon Havalimanı'ndan kalkışının ardından bir mağaza deposunun üstüne düşen küçük uçakta bulunan 5 kişi hayatını kaybetti.

Genellikle küçük uçak ve helikopterlere hizmet veren havalimanından kalkan ve içinde biri pilot 5 kişi bulunan charter tipi uçak, yerel saatle 09.00 sularında havalimanı yakınındaki DFO Alışveriş Merkezi'nde bir mağazanın depo bölümünün üstüne düştü.



Görgü tanıklarının ifadelerine göre, alev topuna dönen uçağın parçaları çevredeki otoyola saçıldı.



Bölgeyi güvenlik kordonuna alan ve otoyolu trafiğe kapatan Victoria polisi, uçaktaki 5 kişinin öldüğünü duyurdu.