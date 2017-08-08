Avukatlardan CHP'li Akaydın hakkında suç duyurusu

Antalya'da bir grup avukat, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında suç duyurusunda bulundu.

Antalya'da bir grup avukat, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın hakkında, 15 Temmuz şehitleriyle ilgili safrettiği "O ölen 250 vatandaşımızın katili devlettir. Bunu açık açık bir vekil olarak söylüyorum." sözleri nedeniyle suç duyurusunda bulundu.



Avukat Ahmet Onaran, Antalya Adliyesi önünde grup adına yaptığı basın açıklamasında, 15 Temmuz'da milletin tüm farklılıklarını bir yana bırakarak milli birlik ve beraberlik adına topyekun bir mücadele verdiğini, bu mücadelede 250 şehit verildiğini, 2 bine yakın insanın da gazi olduğunu belirtti.



"AKAYDIN, PKK TERÖR ÖRGÜTÜYLE AYNI DİLİ KULLANIYOR"



"CHP'li Akaydın'ın bu olaylar yaşanmamış, milletin üzerine tanklarla gidilmemiş, milletin uçaklarından bomba atılmamış, milletin helikopterlerinden insanların üzerine izli mermiler atılmamış gibi bu olayı sulandıran, adeta kamuoyu nezdinde kıymetsizleştirmeye çalışan bir açıklaması olmuştur." diyen Onaran, 250 şehidinin katilinin devlet olduğunu iddia etmenin büyük bir hezeyan olduğunu, PKK terör örgütünün sözde "katil devlet" ifadesiyle aynı dilin kullanıldığını söyledi.



Antalya'daki bazı hukuk derneklerinin de bu konuda çalışma yaptığını belirten Onaran, önümüzdeki günlerde kapsamlı bir şekilde suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.



Onaran, "İnsanlar 'Dokunulmazlığım var' diye 15 Temmuz gecesi yaşadığımız hatıralar daha zihnimizdeyken, acılar yüreğimizdeyken bunları sulandırmaya çalışmanın ayrıca bir suç olduğu kanaatindeyim. Bu suç basın yayın yoluyla yapılmıştır. 6 aylık bir sürede müşteki sıfatıyla tepkisini göstermek isteyen vatandaşlarımız suç duyurusunda bulunabilirler." diye konuştu.