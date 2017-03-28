Avrupa'yı uyarıyorum

Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin iç meselesi olan bu halk oylaması konusunda Avrupa'yı uyarıyorum. İç işimize karışmayın, kendi işinize bakın. Herkes yerini yurdunu bilsin." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Yıldırım, anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin partisince Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitingde halka hitap etti.



Yıldırım, 16 Nisan'da yapılacak halk oylamasına 19 gün kaldığına işaret ederek, "Şimdi 'hayır' türküsünü söyleyenler, baktı ki millet bunlara aldırış etmiyor, 'evet' demeye karar vermiş, telaşlandılar. Ne diyeceklerini, ne yapacaklarını şaşırdılar." dedi.



'AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞI DUYMUYOR'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Yıldırım, şunları kaydetti:



"Gün görmemiş yalan var bunda. Bu sabah diyor ki 'Sadece cumhurbaşkanı, vali, büyükelçi bu değişiklik olursa Türk bayrağı taşıyacak, başka kimse taşımayacak.' Şu bayrakları bir kaldırın da Kılıçdaroğlu görsün. Bu bayrağa laf edenin, bu bayrağa göz dikenin canına okur Karaman. Bu ezanlar dinmez, bu bayrak inmez. Her şeyimiz bu. Bu bayrağa laf edemezsiniz. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor.



Aşağı mahallede bir yalan söylüyor, yukarı gelmeden unutuyor, tekrar bir yalan söylüyor. Hem 'evet' diyenlere 'vatan haini' diyeceksin hem de kalkıp 'hayır diyenler şöyle böyle deniyor.' diye istismar şovları yapacaksınız. Sen önce meydanlara çık, 'evet oyu verenler haindir.' cümlesinin hesabını ver. İşi gücü milletin faydasına olmayan işlerle uğraşmak, kafa karıştırmak. 82 model, darbe mahsulü bir anayasaya sımsıkı sarılmış. Her tarafı dökülen bu anayasayla Türkiye'nin geleceği inşa olur mu? Darbecilerin anayasasıyla gençler geleceğini inşa edebilir mi?"



'YENİ SİSTEMLE BERABER ARTIK ŞEYTAN TAŞLAMAK YOK'



Yıldırım, 14 yıldır millete hizmet ederken bir yandan da şeytan taşladıklarını belirterek, "Yeni sistemle beraber artık şeytan taşlamak yok. Engelli koşu yok. Artık engelsiz koşu var. Belirsizlik ortadan kalkıyor. Cumhurbaşkanı, başbakan anlaşmazlığı diye bir şey kalmıyor. Çünkü sistem değişiyor, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi geliyor. Gücü sandıkta siz belirliyorsunuz." dedi.



Yıldırım, "İstedikleri kadar 'hayır' desinler, istedikleri kadar karşı çıksınlar. Kılıçdaroğlu yedi seçimdir eve eli boş dönüyor. Bu sefer de aynısı olacak." diye konuştu.



'PKK'YA EYLEM YAPTIRMAK SİZE Mİ DÜŞTÜ?'



Başbakan Yıldırım, "Türkiye'nin iç meselesi olan bu halk oylaması konusunda Avrupa'yı uyarıyorum. İç işimize karışmayın, kendi işinize bakın. Herkes yerini yurdunu bilsin. PKK'ya eylem yaptırmak size mi düştü? FETÖ'cülere kol kanat germek size mi düştü?" ifadelerini kullandı.



Yıldırım, "Türkiye demokratikleşme yolunda mesafeler katettikçe Avrupa'nın bazı ülkelerinde maalesef ırkçı söylemler gün geçtikçe artmaya başladı. Erdoğan düşmanlığı moda oldu. Terör örgütlerinin, PKK'nın, FETÖ'nün adamları rahatça 'hayır' propagandası yapıyor, 'hayır, hayır' diye sokak sokak dolaşıyor, bölücü başının posterlerini taşıyor ama 'evet' demek yasaklanıyor. Bunun adı düpedüz ırkçılıktır." dedi.