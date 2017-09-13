Avrupa'yı fırtına vurdu

Batı Avrupa'da şiddetli fırtına hayatını olumsuz etkilerken yetkililer, halkı olası zararlara karşı uyardı.

Avrupa, şiddetli fırtınanın etkisi altına girdi. Belçika, Hollanda, Almanya, Fransa başta olmak üzere fırtına nedeniyle kıtanın batısında alarm verildi.



Hollanda Kraliyet Meteoroloji Enstitüsü (KNMI), fırtınanın hızının saatte 120 kilometreye ulaşacağını duyurdu. Bazı bölgelerde kırmızı ve turuncu alarm verilen ülkede, fırtına yüzünden bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar devrildi.



Kara, hava ve demiryolu ulaşımında aksamaların yaşandığı Hollanda'da, en az dört kişi ağaçların devirmesi sonucu yaralandı. Ülkenin en büyük havaalanı Schiphol'deki uçak seferlerinde önemli aksamalar yaşanırken çok sayıda uçuş iptal edildi.



Ayrıca, ülkenin pek çok yerine tren ve toplu taşıma seferlerinde de büyük aksamalar yaşandı. Güvenlik için köprülerin kapalı kalması nedeniyle nakliye taşıyan gemiler gidecekleri yerlere geçikmeli ulaştı.



BELÇİKA



Belçika’nın başkenti Brüksel ve Liege şehirlerinde salı gecesi ve çarşamba günü rüzgarın hızının 80-90 kilometreye ulaştığı bildirildi. Şiddetli yağışın olduğu şehirlerde, bazı yollar kırılan ağaç dalları nedeniyle kapandı, elektrik kabloları zarar gördü.



Liege itfaiyesi yetkilileri, 20'den fazla yola müdahale ettiklerini bildirdi. Brüksel'de ise itfaiyeciler, kırılan ve düşen ağaç dalları nedeniyle yaklaşık 96 farklı yerde operasyon gerçekleştirdi.



Şiddetli rüzgar nedeniyle Brüksel’de ağaçların yoğun olduğu park ve mezarlıkların bugün kapalı olacağı bildirildi.



ALMANYA



Alman Meteoroloji Enstitüsü, özellikle Almanya'nın kuzeyinde fırtınanın beklendiğini açıkladı. Rüzgar hızının saatte 140 kilometreye ulaşabileceğini duyuran enstitü, bu nedenle Kuzey Denizi’ne yakın Schleswig-Holstein, Bremen, Hamburg ve Aşağı Saksonya eyaletleri için fırtına uyarısında bulundu.



Hamburg'da fırtınadan dolayı devrilen inşaat iskelesi üzerine düşen 38 yaşındaki bir kişi hayatını kaybetti.



Ayrıca uyarıdan dolayı Kuzey Denizi'ndeki adalara feribot seferleri yapılamadı. Flensburg kentinde çocuk yuvaları tatil edilirken, okulların kapatılması tavsiyesinde bulunuldu.



İTALYA



İtalya'da olumsuz hava koşulları etkisini geçen cumartesi gecesi gösterdi. Yetkililer, özellikle ülkenin kuzeybatısındaki Ligurya bölgesi için turuncu alarm verirken, bu alarm nedeniyle Serie A'daki Sampdoria-Roma maçı tedbirler kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.



İtalya'nın kuzeybatı ve batı sahillerinde etkisini gösteren aşırı yağış, Livorno kenti ve çevresini ciddi boyutlarda etkiledi. Bölgedeki dere yataklarının taşması, Livorno kent merkezinde sele yol açarken Livorno'nun etrafındaki kırsal kesimlerde de toprak kaymaları yaşandı.



Kent merkezindeki selde 4'ü aynı aileden olmak üzere toplam 8 kişi yaşamını yitirdi.



Livorno Belediye Başkanı Filippo Nogarin, Rai3 kanalına yaptığı açıklamada, selden 15 bin ailenin etkilendiğini ve yaklaşık 1 milyar avro maddi zararın oluştuğunu tahmin ettiklerini söyledi.



İtalyan basınında, sel felaketlerine karşın hükümet tarafından ayrılan maddi kaynakların proje yetersizliği nedeniyle hiç kullanılmadığının ortaya çıkarılması yerel yönetimler, devlet kurumları ve hükümet arasında polemiğe yol açtı.



İNGİLTERE



Birleşik Krallık genelini etkisi altına alan "Aileen" adlı fırtına` ulaşımda aksamalara sebep olurken adadaki bazı bölgelerde de elektrik kesintileri yaşandı.



Ülkenin Ulusal Meteoroloji Ofisi'nden yapılan açıklamada, Galler ve İngiltere'nin kuzey ile orta bölgelerinde etkili olan rüzgarların saatteki hızının 120 kilometreye ulaştığı bildirildi.



Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı kara ve demiryollarında aksamalar gerçekleşirken fırtınanın etkili olduğu bölgelerde yaklaşık 70 bin hane ve iş yeri elektriksiz kaldı.



Meteoroloji yetkilileri, ada genelindeki kötü hava koşullarının etkisinin bu akşam itibarıyla azalacağını belirtiyor.​



FRANSA



Fransa'da 8 bölgede aşırı yağış ve rüzgar nedeniyle 4 dereceli uyarı sisteminin ikinci derecesi olan turuncu alarm verildi. Bu akşam 18.00'den yarın 09.00'a kadar geçerli olacak alarm, ülkenin kuzeydoğusundaki alan Aube, Marne, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle, Seine-et-Marne ve Bas-Rhin bölgelerinde geçerli olacak.



Bu bölgelerde akşam saatlerinde beklenen şiddetli yağış ve fırtınanın sellere yol açabileceği, ayrıca bazı yolların kapanmasına neden olabileceği uyarısı yapıldı.



Bu bölgelerde ikamet eden kişilere özellikle seyahat sırasında dikkatli olma ve yetkililerin açıklamalarını dikkate alma çağrısında bulundu.



DANİMARKA



Danimarka Meteoroloji Enstitüsü'nden (DMI) yapılan açıklamaya göre, Danimarka'nın özellikle Sjaelland adasının güney bölümü ile Bornholm adası fırtına hızına ulaşacak şiddetli rüzgarların etkisinde kalacak.



Fırtınadan dolayı halkı uyaran DMI, şiddetli fırtınadan etkilenebilecek araçlarla trafiğe çıkılmamasını istedi. Kopenhag-Rönne arasındaki bugün gerçekleşmesi gereken arabalı feribot seferleri iptal edildi. Şiddetli fırtına nedeniyle köprüler için de uyarılar yapıldı.



Fırtınanın perşembe sabahı etkisini kaybederek Danimarka'yı terk etmesi bekleniyor.