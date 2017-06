Avrupa'nın şampiyonu Real Madrid

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde İtalya'nın Juventus ekibini 4-1 yenen İspanya'nın Real Madrid takımı, 2016-2017 sezonu şampiyonu oldu.

Galler'in başkenti Cardiff'te oynanan karşılaşma öncesi, 22 Mayıs'ta İngiltere'nin Manchester kentinde gerçekleşen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı.



Juventus ve Real Madrid, organizasyonda Şampiyonlar Ligi adı altında 1992-1993'ten itibaren 6'şar kez finalde sahne alarak İtalyan ekibi Milan'ın rekorunu egale etti.



Juventus'un Brezilyalı oyuncusu Dani Alves, Şampiyonlar Ligi'nde 100. maçına çıktı.



Real Madrid, Portekizli yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo'nun 20. dakikada attığı golle öne geçti. Ani gelişen atakta topla buluşan Ronaldo, pasını sağ kanatta hareketlenen Carvajal'a gönderdi. İspanyol oyuncunun pasında ceza sahası içinde bekletmeden şutunu çeken Ronaldo, meşin yuvarlağı kaleci Buffon'un sağından ağlarla buluşturdu: 0-1



Juventus, 27. dakikada Mario Mandzukic'in attığı golle beraberliği sağladı. Sandro'nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Higuain, pasını sol çaprazdaki Mandzukic'e verdi. Hırvat oyuncunun kaleye sırtı dönük bir şekilde yaptığı şık vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Navas'ın üzerinden filelere gitti: 1-1



Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.



Real Madrid, Casemiro'nun 61. dakikada attığı golle maçta tekrar öne geçti. Juventus savunmasından seken topu önünde bulan Brezilyalı oyuncu, ceza sahası dışından şutunu çekti. Khedira'ya çarpan meşin yuvarlak, kaleci Buffon'u da yanıltarak filelerle buluştu: 1-2



İspanyol ekibi, Ronaldo'nun 64. dakikada fileleri havalandırması sonucu farkı 2'ye çıkardı. Modric'in sağ kanattan ortasında ön direkte topa dokunan Ronaldo, meşin yuvarlağı kaleci Buffon'un üzerinden filelere gönderdi: 1-3



Karşılaşmanın 90. dakikasında oyuna sonradan dahil olan Asensio sahneye çıktı ve Real Madrid'i 4-1 öne geçiren golü kaydetti. Marcelo'nun pasıyla kale sahası önünde topla buluşan Asensio, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4



Real Madrid, böylece son 4 sezonda 3, toplamda ise 12. kez UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürdü.



REAL MADRİD VE ZİDANE, ŞAMPİYONLAR LİGİ TARİHİNE GEÇTİ



Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde üst üste şampiyonluğa ulaşan ilk takım olarak tarihe geçti.



İspanyol temsilcisi, 1992-1993 sezonundan itibaren Şampiyonlar Ligi adı altında oynanmaya başlanan Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda bir ilke imza attı.



Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon final maçında Atletico Madrid'i yenerek mutlu sona ulaşan Real Madrid, bu sezonda Juventus'u mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.



Eflatun-beyazlılar, Kupa 1'de 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016'nın ardından 12. kez şampiyonluk ipini göğüsledi. İspanyol temsilcisi, 1998'de de finalde Juventus'u yenerek, şampiyonluğa ulaşmıştı.



Real Madrid, 1962, 1964 ve 1981'de yaptığı final maçlarında ise sahadan mağlup ayrılarak kupanın bir adım uzağında kalmıştı.



ZİDANE İLKİ BAŞARDI



Real Madrid'in Fransız çalıştırıcısı Zinedine Zidane, Şampiyonlar Ligi'nde kupayı üst üste kazanan ilk teknik direktör unvanını aldı.



Zidane, geçen sezon yine Real Madrid'in başında Atletico Madrid karşısında kupayı kazanma başarısı göstermişti.



Teknik direktörlük kariyerine 2014'te Real Madrid'in altyapısındaki Castilla'da başlayan 44 yaşındaki teknik adam, böylece 3 yılda önemli bir başarı elde etti.



Zidane, Real Madrid ile 2002'de futbolcu, 2014'te ise Carlo Ancelotti'nin yardımcısı olarak Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.



REAL MADRİD KUPASINI ALDI



Real Madrid'in futbolcuları, karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.



Saha içinde yapılan kupa seremonisinde ilk olarak maçın hakemlerine, ardından finalist takım Juventus'un oyuncuları ve teknik heyetine madalyaları takıldı.



Karşılaşmada attığı 2 golle şampiyonlukta başrol oynayan Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo, maçın adamı seçildi.



Podyuma son olarak çıkan Real Madridli futbolculara ve teknik kadroya madalyaları verildikten sonra Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, kupayı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in elinden aldı.



Kaptan Sergio Ramos, kupa töreninde öz çekim yaptı.



Kupa töreninin ardından Real Madridli oyuncular, zaferlerini "We are the champions" şarkısı eşliğinde taraftarlarıyla kutladı.