Avrupa'nın PKK destekçisi parlamentosu

Türkiye'ye, Afrin'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı durdurma çağrısında bulunan Avrupa Parlamentosu, PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılması için yoğun çaba gösteren üyeleriyle tepkilere neden oluyor.

Türkiye'ye, Afrin'de terör örgütlerine karşı yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nı durdurma çağrısında bulunan Avrupa Parlamentosu (AP), PKK sergisi ve "kırmızı bültenle" aranan teröristlere ev sahipliği yapması yanında PKK'nın terör örgütleri listesinden çıkarılması için yoğun çaba gösteren üyeleriyle tepkilere neden oluyor.

AP'de özellikle Avrupa Birleşik Solu, Sosyal Demokratlar ve Yeşiller Grubu üyesi parlamenterlerin duydukları ideolojik yakınlık nedeniyle terör örgütü PKK'ya destek vermeleri dikkati çekiyor.

AB üyesi 28 ülkede yapılan ulusal seçimlerle belirlenen AP üyeleri, 5 yıllık dönemlerinde üyesi oldukları siyasi parti veya grubun ajandası için çalışmalar yürütüyor. Türkiye karşıtlığıyla öne çıkan AP üyeleri, AB üyelik müzakereleri yürüten Ankara'nın, sık sık haklı güvenlik kaygıları ve ulusal çıkarlarını göz ardı eden açıklamalar ve girişimlerde bulunuyor.

AP milletvekillerinin Strazburg'daki Genek Kurul'da Türkiye'nin Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nı durdurması çağrısını içeren bir tasarıyı kabul etmeleri, esasen parlamento üyelerinin AB'nin terör örgütleri listesinde olan PKK'ya duydukları yakınlığın bir yansıması olarak görülüyor.

TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYELERİ AP TOPLANTILARINA KATILIYOR

Parlamentonun her yıl "Uluslararası Kürt Konferansı" adı altında düzenlediği konferanslara aralarında "kırmızı bültenle" aranan teröristlerin de olduğu PKK elebaşları konuşmacı olarak katılıyor.

Bu konferanslarda PKK'nın terör örgütü listesinden çıkarılması ve terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması için çağrılar yapılıyor.

2016 yılında düzenlenen konferansa terör örgütü PYD/PKK elebaşlarından Salih Müslim ve PKK/KCK'nın Avrupa'daki elebaşlarından Zübeyir Aydar katılmıştı.

Diğer taraftan dönemin AP Başkanı Martin Schulz ve AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Johannes Hahn, PKK’ya silah taşıdığına dair görüntüleri çıkan firari HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız ile bir görüşme yaparak büyük tepki çekmişti.

AP, aynı yıl PKK'ya yakınlıklarıyla bilinen Fransız Sol Cephe Partisi Milletvekili Marie-Christine Vergiat ile İsveç Yeşiller Partisinden Bodil Valero'nun davetiyle, bir süre Kandil'de bulunan ve terör faaliyetleri sebebiyle kırmızı bültenle aranan HDP Avrupa Temsilcisi Eyüp Doru'yu da ağırladı.

Türkiye karşıtı söylem ve kararlarıyla tepki çeken AP, geçen yıl da Ortadoğu'daki gelişmeleri ele aldıkları bir oturumda YPG'li bir kadın teröristle de canlı bağlantı yapmıştı.

PKK tarafından düzenlenen gösterilerde de boy gösteren bazı AP milletvekilleri, bu yıl Suriye'deki mevcut durumun görüşüldüğü bir oturumda terör örgütü paçavrasının renklerine boyanmış, "Afrin yalnız değildir" mesajı taşıyan posterler açmıştı.

"PKK TEHDİT DEĞİL"

AP'nin Türkiye raportörü Hollandalı Kati Piri'nin PKK'ya ilişkin açıklamaları, parlamento üyelerinin terör örgütüne ilişkin genel tutumunu yansıtıyor.

Piri, ocak ayında verdiği bir röportajda, Avrupa için PKK'nın bir tehdit olmadığını iddia etmiş, asıl odak noktasının DEAŞ olması gerektiğini kaydetmişti.

Türkiye raportörünün terör örgütleri arasında ayrım yapan zihniyetini bazı Avrupa ülkelerindeki uygulamalarda görmek mümkün. Türkiye'de terör örgütü DEAŞ saldırılarının ardından Avrupa'da bazı şehirlerde kamu binalarına Türk bayrağı yansıtan ülkelerin, bunu PKK saldırıları gerçekleştiğinde yapmadığı ve dayanışma göstermediği görülüyor.

PKK'NIN TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNDEN ÇIKARILMASINA ÇALIŞILIYOR

Piri'nin PKK'ya ilişkin genel görüşünün birçok AP üyesi tarafından da paylaşıldığını görmek mümkün.

Öyle ki, 2016 yılında 751 üyeli AP'nin 100 milletvekili PKK'nın AB terör örgütleri listesinden çıkarılması için bildiriye imza atmıştı.

AP'DE PKK SERGİSİ AÇILDI

Brüksel'deki AP binasında 2016 yılında terör örgütü elebaşı Öcalan ve PYD/PKK üyelerinin fotoğrafların bulunduğu bir sergi açılmıştı.

Sosyalist AP Üyesi Josef Weidenholzer'in ev sahipliğindeki sergi bir hafta açık kalmıştı . Sergide teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde çekilmiş fotoğrafları ve sözde kantonlara ilişkin bilgilere yer verilmişti.

AP'nin, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygıları çerçevesinde Afrin'de terör örgütleri YPG/PKK-DEAŞ'a karşı düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulması çağrısında bulunan kararının hiçbir hukuki bağlayıcılığı bulunmamakla beraber, bu girişim parlamentonun terör örgütü PKK'ya yıllardır süren desteğini gözler önüne seriyor.



