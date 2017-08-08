Avrupa'nın ilk kapalı İHA merkezi

Avrupa'nın ilk kapalı alanda insansız hava aracı (İHA) uçurma merkezi Belçika'nın başkenti Brüksel'de 1 Eylül'de hizmete girecek.

Belçika yerel basınında çıkan habere göre, "Drone Towers" adlı merkezin yeni geliştirilen İHA'ları deneme imkanı sunacağı belirtildi.



Randevu alınarak erişim sağlanacak merkez, yetişkinlere ve 10 yaşından büyük çocuklara açık olacak.



"Drone Towers"da ziyaretçilere çöl ve tropikal orman gibi farklı ortamlarda simülasyon uçuşu ve İHA uçuşu hakkında eğitim imkanları sunulacak.



İHA uçurabilmek için özel bir yetenek aranmayacak.



Merkeze giriş ücretleri henüz belirlenmezken, satın alınan pakete göre 50 ila 100 avro olacağı ifade edildi.



Bu yıl başında Brüksel'de düzenlenen "Drone Günleri" etkinliğine 11 bin kişi katılmıştı.





