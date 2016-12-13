Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin istikrarı ile başlıyor

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Szijjarto, Avrupa'nın güvenliğinin Türkiye'nin istikrarı ile başladığını söyledi.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliğinin Türkiye'nin istikrarına bağlı olduğunu, bu yüzden rasyonel dışı adımlardan kaçınılması gerektiğini söyledi.



AB üye ülkelerinin AB İşlerinden Sorumlu Bakanları toplantısına katılan Szijjarto, burada düzenlediği basın toplantısında, AB'nin Türkiye ile ilişkisinde ölçülü hareket etmesi gerektiğini vurgulayacak, ''Bugün Avrupa'nın güvenliği Türkiye'nin istikrarı ile başlıyor. Bu yüzden iki tarafın ilişkilerinde belirsizliğe neden olacak rasyonel dışı adımlardan kaçınılmalı.'' dedi.



Avusturya'nın, Türkiye'nin AB üyelik sürecinin dondurulması teklifine birçok ülkenin sert tepki gösterdiğini vurgulayan Szijjarto, ''AB, sığınmacı mutabakatı ile Avrupa'nın güvenliğini Ankara'nın eline verdi. Bu yüzden Türkiye'nin istikrarını sarsacak her olay kıta için de kötüdür.'' diye konuştu.



Türkiye'nin NATO üyesi ve terörle mücadele konusunda Avrupa ile çok ciddi işbirliğinde olduğuna dikkati çeken Szijjarto, ''AB'nin Türkiye ile irtibatını devam ettirmesi önemli. Türkiye'ye ve Türk halkına saygı gösterilmeli. Avrupa için güvenlik riski taşıyan hissi kararlardan kaçınmalı.'' ifadesini kullandı.

Kaynak: AA