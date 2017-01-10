Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den başlar

Başbakan Yıldırım, "Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den başlar. Eğer Türkiye güvenli olmazsa Avrupa da hiç güvenli olmaz." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, 9. Büyükelçiler Konferansı'na katılanlar için Çankaya Köşkü'nde düzenlenen yemekte yaptığı konuşmada, "Dostumuz, müttefikimiz Avrupa, terör örgütleri arasında ayrım yapıyor. PKK'ya gelince müsamahakar, DEAŞ'a gelince müsamahakar değil. Terör örgütlerinin birini diğerine tercih etmek insanlığa, dünya barışına yapılabilecek en büyük ihanettir." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, "Avrupa'nın güvenliği Türkiye'den başlar. Eğer Türkiye güvenli olmazsa Avrupa da hiç güvenli olmaz." şeklinde konuştu.



KIBRIS GÖRÜŞMELERİ



Kıbrıs görüşmelerine de değinen Yıldırım, "Alınan birtakım mesafeler, anlaşılan konular var. Türkiye'yi ilgilendiren tarafı da bu işin var. Ada'da adil, eşit bir yönetişim sistemi garanti altına alınmalıdır. Sadece toplumların birbirine güvenleri yetmez. Geçmiş dönemlerde yaşanan acı tecrübelerin ışığında her şeyin teminat altına alınması lazım." dedi.



AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİ TÜRKİYE'DEN BAŞLAR



Başbakan Yıldırım, konuşmasına şöyle devam etti:



"Teminat da Türk tarafı için Türkiye, Rum tarafı için de Yunanistandır. O bakımdan, buradaki görüşmelerin adil ve kalıcı bir barışı birlikte, iki federasyonlu bir devletin dönüşümlü başkanlığı oluşturacak şekilde tesis ederek sürdürülmesi en büyük dileğimizdir. Bunun için katkı sağladık, sağlamaya da devam edeceğiz. Tabii burada Avrupa Birliği geçen sefer olduğu gibi işin kenarında durmamalı. 2004'teki işte, Kıbrıs Türk tarafına kazık attılar. 'Bu sefer aynı şeyi yapmayın' dedik. Eğer burada bir çözüm olacaksa, Türk tarafı, Rum tarafı, Birliğin aynı anda üyesi olacaksa bu dörtlü özgürlükten taviz verilmemesi lazım."



"HUKUK DERSİNE TÜRKİYE'NİN İHTİYACI YOK"



Yıldırım, "Avrupa ülkelerine alınganlığımız şudur, FETÖ darbe girişiminden sonra yüksek bir sesle kınamak yerine 'Ya, darbecileri fazla hırpalamayın' demeleri bizim kanımıza dokundu. Böyle bir şey olamaz. Önce darbeyi hiç tereddüde mahal bırakmadan kınayacaksınız, sonra da Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna sonuna kadar inanacaksınız. Hukuk dersine Türkiye'nin ihtiyacı yok, Türkiye kendi hukukunu üniversal şartlar neyi gerektiriyorsa aynı şekilde uygular." ifadelerini kullandı.