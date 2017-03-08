Avrupa, 'Referandumdan evet çıkmasın' diye çırpınıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Bazı Avrupalı siyasiler ve basın 'Referandumdan evet çıkmasın' diye çırpınıyor. Boşuna uğraşmayın. Buna siz değil, millet karar verecek." dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bazı Avrupalı siyasilerin ve basının 'Referandumdan evet çıkmasın' diye çırpındıklarını, ancak kararı milletin vereceğini kaydetti.

"BUNA SİZ DEĞİL, MİLLET KARAR VERECEK"



Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, "Bazı Avrupalı siyasiler ve basın 'Referandumdan evet çıkmasın' diye çırpınıyor. Boşuna uğraşmayın. Buna siz değil, millet karar verecek. Türkiye karşıtı her tür örgüte, faaliyete kucak açan ülkelerin şimdi de referandum bahanesiyle saldırıya geçmesi, her şeyi izah ediyor." ifadelerini paylaştı.