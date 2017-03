Avrupa'nın en uzunu olacak

Yeni Zigana Tüneli'nin temeli, Başbakan Binali Yıldırım'ın katıldığı törenle gerçekleştirildi.

Başbakan Binali Yıldırım, "Zigana Tüneli, tarihi İpek Yolu'nun en önemli noktası. Tünel inşa edilince Trabzon'dan Gümüşhane'ye, Bayburt'a, oradan Erzurum Aşkale'ye, Gümüşhane'den Erzincan'a yol kısalacak, daha güvenli hale gelecek ve insanlarımız rahat, konforlu şekilde seyahat edecek." dedi.



Yıldırım, Zigana-Gümüşhane yolu Köstere mevkisinde düzenlenen Yeni Zigana Geçidi Temel Atma Töreni'ne katıldı.



Başbakan Yıldırım, Yeni Zigana Tüneli'ne, Köstere mevkisinden girileceğini, 15 kilometre sonra Maçka'dan çıkılacağını belirtti.



Dağların altından geçecek her bir tünelin boyunun 14,5 kilometre olduğunu aktaran Yıldırım, "Bin 700 metrelik tünel var, onun hikayesini anlatayım. Yapılan işin ne anlama geldiğini anlayacaksınız. 1975 yılında temeli atıldı. Topu topu bin 700 metre. 1989 yılında bitti. 14 sene. 14 senede bin 700 metre, 4 senede 29 kilometre. Farkı görüyorsunuz değil mi? Türkiye'nin nereden nereye geldiğini görüyorsunuz." diye konuştu.



Son 15 yılda, AK Parti iktidarıyla Türkiye'nin her alanda uçtuğunu anlatan Başbakan Yıldırım, "Bir Türkiye'nin, üç Türkiye" olduğunu, milli gelirin üçe katlandığını, ekonominin büyüdüğünü ve ihracatın dört kat arttığını vurguladı.



Bölünmüş yol uzunluğunun 6 bin kilometreden, 25 bin kilometrenin üzerine çıkarıldığını ifade eden Yıldırım, "80 yılda 6 bin kilometre kocaman Türkiye'de. 15 yılda bunun üzerine 19 bin kilometre yol koyduk. İşte AK Parti'nin farkı bu. Yolları böldük, hayatları birleştirdik, yolları böldük milleti birleştirdik. Yolları böldük, ülkeyi, doğuyla batıyı, kuzeyle güneyi kardeş ettik. Şunu herkesin bilmesi lazım, yolları böleriz ama Türkiye'yi asla böldürtmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.



Başbakan Binali Yıldırım, yolların dışında hava yolunun, halkın yolu haline geldiğini, şehir hastaneleriyle sağlıkta bambaşka bir döneme geçildiğini, eğitimde gençleri geleceğe hazırlayacak her türlü ihtiyaçların görüldüğünü belirtti.



Zigana Tüneli'nin, tarihi İpek Yolu'nun en önemli noktası olduğuna işaret eden Yıldırım, "Tünel inşa edilince Trabzon'dan Gümüşhane'ye, Bayburt'a, oradan Erzurum Aşkale'ye, Gümüşhane'den Erzincan'a yol daha kısalacak, daha güvenli hale gelecek ve insanlarımız rahat, konforlu şekilde seyahat edecek." dedi.



"ZOR OLAN HEMEN YAPILIR, İMKANSIZ BİRAZ ZAMAN ALIR"



Geçmişte nice ocakların sönmesine neden olan Zigana Dağı'nın, türkülere, ağıtlara da konu olduğunu anımsatan Yıldırım, şöyle devam etti:



"Eskiden ticaret yapanlar, Doğu Anadolu ve İran'ın batıya açılan limanı olan Trabzon'a ulaşmak için bu dağları aşmak zorundalardı. Birbirlerini yolcu ederken, 'Zigana'da hayatta kalırsan, İnşallah görüşürüz.' diyordu. Artık bu topraklarda hiçbir yerde hayatta kalma derdiyle seyahat olmayacak. Vatandaşlarımız, konforlu, huzurlu, emniyetli 780 bin kilometre kare vatan toprağının her köşesine rahatça gidecekler, sevdikleriyle bir araya gelecekler."



AK Parti'nin, "Zor olan hemen yapılır, imkansız biraz zaman alır." anlayışıyla çalıştığını vurgulayan Yıldırım, "Vakit dar, cumaya gideceğiz. Gümüşhane'de bir araya geleceğiz ve orada 16 Nisan'ı konuşacağız. Türkiye'nin geleceğini, aydınlık yarınlarını konuşacağız." dedi.



Yıldırım'ın, "Şimdi Zigana'dan şöyle bir ses verin de Avrupa duysun. 16 Nisan'a hazır mıyız? Kararımız?" diye sorması üzerine alandaki vatandaşlar, üç kez "Evet" karşılığını verdi.



Yıldırım, şöyle devam etti:



"Biliyorsunuz Karadeniz'de, Temel, Dursun, bir de Hızır var. Eskiden temeli atarlar, 'dursun' derler, Hızır'ı da gönderirler. Şimdi temeli atıyoruz, 'dursun' demiyoruz, Hızır'ı çağırıyoruz, Hızır gibi yetişiyor ve 4 senede 30 kilometreye yakın tüneli bitiriyor. İşte AK Parti bu. İşte AK Parti'nin farkı bu."



"HİZMETLER GECİKMEDEN BİTECEK"



"Son işimizi yapalım, yükleniciyi çağıralım, bir pazarlık yapalım." diyerek, Cengiz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Cengiz'i yanına çağıran Başbakan Yıldırım, tünelin, 29 Ekim 2019'da biteceğini bildirdi.



Yıldırım, "1,5 sene kısaltıyoruz, dedik ya Hızır gelecek, Hızır gibi sizlere yetişecek. Hizmetler gecikmeden bitecek." diye konuştu.



Başbakan Yıldırım, ayrıca, Yeni Zigana Tüneli Projesi'nde çalışan işçilere, bir maaş ikramiye verileceğini bildirerek, "Hadi bakalım kısa günün ticareti. İkramiyeyi de kaptınız. Hadi hayırlı olsun. Cumanın bereketi." dedi.



Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Maliye Bakanı Naci Ağbal ve ekibine, yüklenici firma ile projede emeğine geçenlere teşekkür eden Yıldırım, "Bayburt'u unutur muyuz? Zaten para buradan geliyor. Naci Bey'den. Dünyayı unut Bayburt'u unutma." ifadesini kullandı.



Başbakan Yıldırım, sözlerini, "Bu bayrak inmez, bu ezanlar dinmez. Alçaklar 15 Temmuz'da derslerini aldılar." diyerek tamamladı.



Yıldırım, konuşmasının ardından beraberindeki bakan ve milletvekilleriyle "Temel atıyoruz, hazır mıyız? Güçlü yarınlar için, aydınlık geleceğimiz için millet, devlet için daima istikrar, daima istikbal, memleket meselesi için Ya Allah Bismillah." sözleriyle, Yeni Zigana Tüneli'nin temelini attı.



Törene, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, eski Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak, Trabzon Valisi Yücel Yavuz, Gümüşhane Valisi Okay Memiş, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Ahmet Sorgun, Çiğdem Karaaslan ile milletvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.



YENİ ZİGANA TÜNELİ



Trabzon-Gümüşhane karayolu üzerinde yapımı süren Yeni Zigana Tüneli, tamamlandığında dünyanın ikinci, Avrupa'nın ise en uzun tüneli olacak.



Doğu Karadeniz'i Ortadoğu, Kafkaslar ve İran'a bağlayan tarihi İpek Yolu'nun da geçtiği güzergahta yapımı süren proje kapsamında, Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı Köstere köyü mevkisiyle Trabzon'un Maçka ilçesine bağlı Başarköy köyü arasında, her biri 14,5 kilometre ve toplam 29 kilometre uzunluğunda çift tünel inşa edilecek.



Yeni Zigana Tüneli ile Başarköy Vadisi'nden bin 15 metre kotundan girilip, bin 264 metre kotuna yüzde 3,30 eğimle tırmanılarak, yüzde 0,85 eğimle inilecek, Köstere Vadisi'nden bin 212 metre kotundan çıkmak suretiyle Zigana Dağı geçilecek.



Mevcut Zigana Tüneli yaklaşık bin 800 metre kotlarından geçerken, Yeni Zigana Tüneli'ne ise yaklaşık 800 metre düşük kottan girilerek Zigana Dağı yaklaşık 560 metre düşük kottan geçilecek.



Zigana Dağı'nın önce tırmanılması, ardından da inilmesi dolayısıyla Gümüşhane-Trabzon arasındaki 100 kilometrelik virajlı yol, hava ve yol durumuna göre değişmekle birlikte 1-1,5 saat arasında katedilebiliyor. Türkiye'nin en uzun karayolu tünelinin ulaşıma açılmasının ardından bu yolun 40 dakikada alınacağı tahmin ediliyor.