Avrupa'nın en uzun rallisi Transanatolia tamamlandı

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu ile Türkiye Motor Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen, Avrupa'nın en uzun parkurunda koşulan ralli Transanatolia, Samsun'da sona erdi.

Türkiye'deki ralli organizasyonlarının en iddialıları arasında yer alan ve İtalya, Fransa, Portekiz, İspanya, Hollanda, Yunanistan ile Azerbaycan gibi ülkelerden sporcuların katılımıyla uluslararası boyut kazanan yarış, 7 gün sürdü.



İzmir'de startı verilen Transanatolia, ralli motosikletleri, arazi araçları, kamyon ve "buggy"lerin katılımıyla toprak, çamur ve su geçişlerinden oluşan 2 bin 800 kilometrelik zorlu parkurda koşuldu.



Samsun Batıpark dolgu sahasında düzenlenen törenle yarışmacılara ödülleri verildi.



Dereceye giren sporcular kategorilerine göre şöyle:



Motosiklet Ralli Kategorisi:



1. Francesco Catanese (İtalya)



2. Francesco Tarricone (İtalya)



3. Serkan Özdemir (Türkiye)



Quad Ralli Kategorisi:



1. Ömer Muharrem Göksel (Türkiye)



SSV Ralli Kategorisi:



1. Tsanko Tsankov (Bulgaristan)



2. Necati Şahin (Türkiye)



Arazi Aracı Kategorisi:



1. Mert Becce - Hakan İsen (Türkiye)



2. Tolga Yılmaz - Ebru Demirbay Erişti (Türkiye)



3. Hüseyin Kurt - Özaydın Dölek (Türkiye)



Kamyon Kategorisi:



1. Marino Mutti - Andrea Mazzoleni (İtalya)



Motosiklet Raid:



1. Barış Bilen Vural (Türkiye)



1. Haluk Kutay - Ali Kutay (Türkiye)



2. Göktuğ Güzelbey - Hüseyin Murat Özkargın (Türkiye)



3. Turgay Düzcü - Serhat Şükrü Yaylalı (Türkiye)