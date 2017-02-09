Avrupa'nın en centilmen futbolcuları

UEFA, aralarında Raul Gonzalez, Michel Platini, Gary Lineker ve Galatasaray'ın efsane kaptanı Cüneyt Tanman'ın da yer aldığı kariyerlerinde hiç kırmızı kart görmeyen futbolcuları derledi.

UEFA'nın internet sitesinde, kulüp ve milli takım kariyerleri boyunca kırmızı kart görmeyen emekli ve aktif futbolculara yer verildi.



İspanyol temsilcisi Real Madrid'de attığı gollerle hafızalara kazınan Raul Gonzalez, 17 yıllık kulüp kariyerinde forma giydiği 932 maçta hiç kırmızı kart görmeyerek dikkati çekti.



Eflatun-beyazlıların yanı sıra Almanya'nın Schalke 04, Katar'ın Al Sadd ve ABD'nin New York Cosmos ekiplerinde görev yapan 39 yaşındaki İspanyol oyuncu, 1994-2006 yıllarında 100'den fazla formasını giydiği milli takımda da kırmızı kart görmedi.



PLATİNİ VE LİNEKER LİSTEDE



2007-2015 yıllarında UEFA Başkanlığı yapan Fransız futbol adamı Michel Platini ile İngiliz eski futbolcu Gary Lineker, kariyeri boyunca kırmızı kart görmeyen futbolcular arasında ön plana çıktı.



Üç kez Altın Top (Ballon d'Or) ödülüne layık görülen Michel Platini, kulüp ve milli takım kariyerinde çıktığı 655 karşılaşmada hiç oyundan atılmadı. 61 yaşındaki futbol adamı, forma giydiği İtalya'nın Juventus, Fransa'nın Nancy ve Saint-Etienne takımlarında ulusal ve uluslararası birçok şampiyonluğa imza attı.



İngiltere Milli Takımı'nın eski futbolcularından Gary Lineker, 16 yıl süren kariyerinde görev yaptığı 567 maçta hiç kırmızı kart görmedi. Ülkesinin Leicester City, Everton ve Tottenham, İspanya'nın Barcelona ve Japonya'nın Nagoya Grampus takımlarında top koşturan 56 yaşındaki Lineker, toplam 281 kez fileleri havalandırdı.



Öte yandan, Galatasaray'daki 17 yıllık kariyerinde, 2'şer lig ve Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan eski milli oyuncu Cüneyt Tanman, hiç kırmızı kart görmeyen futbolcular arasında yer aldı.



Sezon sonunda futbolu bırakacağını açıklayan Philipp Lahm ile Andres Iniesta, Karim Benzema, Joao Moutinho, Damien Duff, Aaron Hughes ve Marco Bode ise kariyerlerinde oyundan hiç atılmayan bazı isimler olarak dikkati çekti.