Avrupa'nın 5 büyük liginde zirvedekiler

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde heyecan, Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Serie A ve Ligue 1'deki karşılaşmalarla devam etti.

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde heyecan, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalarla devam etti.



İngiltere'de Chelsea, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus, Fransa'da da Monaco, zirvedeki yerlerini korudu. İspanya'da ise Real Madrid, liderliği Barcelona'dan geri aldı.



LA LİGA



Geçen hafta liderliği devralan Barcelona deplasmanda kaybedip, Real Madrid sahasında kazanınca zirve tekrar bir maç eksiği olan eflatun-beyazlılara geçti.



Emre Çolak'ın forma giydiği Deportivo La Coruna ağırladığı Arda Turanlı Barcelona'yı 2-1 yendi.



Real Madrid konuk ettiği Real Betis'i 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1 yenmeyi başardı.



Sezonun dikkati çeken ekibi Sevilla ise ağırladığı Leganes ile 1-1 berabere kaldı.



La Liga'da 62 puanla zirveye yerleşen Real Madrid'i, 60 puanla Barcelona ve 57 puanla Sevilla takip ediyor.



PREMİER LİG



İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçlarının oynandığı bu haftada, İngiltere Premier Lig'in 28. haftasında sadece 4 maç oynandı.



Chelsea, Tottenham, Manchester City, Arsenal ve Manchester United'ın ligde maç yapmadığı haftada Liverpool konuk ettiği Burnley'i 2-1 yenerek puanını 55'e çıkardı.



Ligde 7. sırada yer alan Everton ise ağırladığı West Bromwich Albion'ı 3-0'lık skorla geçti.



Chelsea'nin 66 puanla lider olduğu Premier Lig'de Tottenham ve Manchester City 56, Liverpool 55, Arsenal 50 ve Manchester United 49 puanla sıralanıyor.



BUNDESLİGA



Bundesliga'nın 24. haftasında konuk ettiği Eintrach Frankfurt'u 3-0 yenen Bayern Münih, liderliğini sürdürdü.



Bayern'in en yakın takipçisi Leipzig ağırladığı Wolfsburg'a 1-0 yenildi. Wolfsburg'un tek golünü bir dönem Beşiktaş forması da giyen Mario Gomez kaydetti.



Borussia Dortmund ise deplasmanda Hertha Berlin'e 2-1 mağlup oldu.



Ligde 59 puan toplayan Bayern Münih, Leipzig ile arasındaki farkı 10 puana çıkardı. Bu iki takımı, 43 puanla Borussia Dortmund ve 42 puanla Hoffenheim izledi.



SERİE A



Serie A'da son 5 sezonun şampiyonu Juventus ağırladığı Milan'ı son dakikada penaltıdan Paulo Dybala'nın attığı golle 2-1 mağlup etti.



Liderin takipçilerinden Roma deplasmanda Palermo'yu, Napoli ise ağırladığı Crotone'yi 3-0'lık skorlarla geçti.



Haftanın en gollü maçında ise Inter konuk ettiği Atalanta'yı 7-1 gibi farklı bir skorla yendi.



Ligde 28. haftanın sonunda 70 puanla zirvede yer alan Juventus, Roma'nın 8, Napoli'nin ise 10 puan önünde bulunuyor.



LİGUE 1



Ligue 1'de 29 hafta sonunda attığı 84 golle dikkati çeken Monaco ağırladığı Bordeaux'u 2-1 yenerek zirvedeki yerini korudu.



Hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona'ya dramatik şekilde elenen son 4 sezonun şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) deplasmanda Lorient'i 2-1 mağlup etti.



Zirve takipçilerinden Nice ise konuk ettiği Caen ile 2-2 berabere kaldı.



Bu sonuçlarla Monaco, 29 haftada topladığı 68 puanla liderliğini korudu. PSG 65, Nice ise 63 puanla Monaco'yu izledi.