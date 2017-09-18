Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Manchester City ve Manchester United'ın zirveyi paylaştığı haftada, İspanya'da Barcelona, Almanya'da Borussia Dortmund, İtalya'da Napoli, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG) liderlikte yer aldı.



Premier Lig



Beşinci haftada Watford'u deplasmanda 6-0 mağlup eden Manchester City ve Everton'ı sahasında 4-0 yenen Manchester United, Premier Lig'de zirveyi paylaştı.



Haftanın merakla beklenen maçında Chelsea ile Arsenal golsüz berabere kaldı.



Evinde Stoke City'yi 2-1 mağlup eden Newcastle United, üst üste 3. galibiyetini alarak zirve takibini sürdürdü.



Premier Lig'in 5. haftasında 13'er puanı bulunan Manchester City ile Manchester United, averaj, atılan ve yenilen gol eşitliği nedeniyle liderliği paylaştı. İki takımın ardından Chelsea 10 ve Newcastle United 9 puanla sıralandı.



La Liga



Barcelona, Getafe deplasmanında 2-1 galip gelerek 4'te 4 yaptı.



Real Madrid, Real Sociedad'a konuk olduğu maçı 3-1 kazanarak iki hafta sonra galip geldi. Eflatun-beyazlılar bu karşılaşmayla, Brezilya ekibi Santos'un 73 maç art arda gol atma rekorunu da egale etti.



Girona'ya konuk olduğu maçı 1-0 kazanan Sevilla, Real Sociedad'ın puan kaybetmesiyle ikinci sıraya yerleşti.



Zirve takipçilerinden Atletico Madrid, evinde Malaga'yı 1-0'lık skorla geçti.



La Liga'da 12 puana sahip Barcelona, liderliğini korudu. Barcelona'yı Sevilla 10, Real Sociedad 9, Real Madrid ve Atletico Madrid 8'er puanla izledi.



Ligue 1



Yoluna kayıpsız devam eden PSG, sahasında Olympique Lyon'u 2-0 yenerek 6'da 6 yaptı.



Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Monaco, evinde Strasbourg'u 3-0 mağlup etti.



Zirve takibi yapan iki ekip Saint-Etienne ve Bordeaux, deplasmandan 3 puan çıkarmayı başardı. Saint-Etienne, Dijon karşısında, Bordeaux da Toulouse önünde 1-0 galip geldi.



Ligue 1'de PSG, 18 puanla liderliğini sürdürdü. PSG'yi 15 puanla Monaco, 13 puanla Saint-Etienne ve 12 puanla Bordeaux takip etti.



Bundesliga



Nuri Şahin ve Ömer Toprak'ın forma giydiği mücadelede Bundesliga lideri Borussia Dortmund, sahasında Köln'ü 5-0 gibi farklı bir skorla geçti.



Zirve takipçilerinden Bayern Münih'in Mainz 05'i 4-0 ve Hannover 96'nın Hamburg'u 2-0 mağlup ettiği haftada, Schalke 04 de Werder Bremen'i 2-1 yendi.



Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Leipzig, evinde Borussia Mönchengladbach ile 2-2 berabere kaldı.



Bundesliga'nın 4. haftasını 10 puanla tamamlayan kulüplerden Borussia Dortmund, averajla Hannover 96'nın önünde liderlikte yer aldı. İki takımın arkasında 9'ar puana sahip Bayern Münih ve Schalke 04 ile 8 puanlı Hoffenheim sıralandı.



Serie A



Serie A'da Napoli, sahasında Benevento'yu 6-0 mağlup ederek averajla Juventus ve Inter'in önünde liderliğe yerleşti.



Ligde son 6 yılın şampiyonu Juventus, Paulo Dybala'nın "hat trick" yaptığı maçta Sassuolo deplasmanından 3-1 galip ayrıldı.



Ligin kayıpsız ekiplerinden Inter, deplasmanda Crotone'yi 2-0 yendi. Hakan Çalhanoğlu'nun forma giydiği Milan'ın sahasında Udinese'yi 2-1 yendiği haftada, Lazio ise Genoa'ya konuk olduğu mücadeleyi 3-2 kazandı.



İlk 4 haftanın ardından 12 puan toplayan ekiplerden Napoli, averajla Juventus ve Inter'in önünde zirvede yer aldı. Ligde Lazio 10, Milan 9 puan topladı.