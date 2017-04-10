Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 5 büyük futbol liginde heyecan, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalarla devam etti.

İngiltere'de Chelsea, İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus ve Fransa'da Monaco, zirvedeki yerlerini korudu.



LA LİGA



La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid ve Barcelona, 31. haftayı puan kaybıyla kapattı.



Real Madrid, derbi maçta konuk ettiği Atletico Madrid ile 1-1 berabere kaldı.



Barcelona da deplasmanda Malaga'ya 2-0'lık skorla kaybetti. Sevilla, Emre Çolak'ın forma giydiği Deportivo La Coruna'yı sahasında 4-2 mağlup etti.



Ligde bir maç eksiğine rağmen 72 puanla zirvede bulunan Real Madrid'i, 69 puanla Barcelona, 62 puanla Atletico Madrid ve 61 puanla Sevilla takip ediyor.



PREMİER LİG



İngiltere Premier Lig'in 32. haftasında lider Chelsea, deplasmanda Bournemouth'u 3-1 yendi.



Zirvenin en yakın takipçisi Tottenham, evinde Watford'u 4-0'lık skorla geçerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.



Üst sıralarda yer alan diğer takımlardan Manchester City, Hull City'yi 3-1, Liverpool da Stoke City'yi 2-1 mağlup etti. Manchester United ise Sunderland deplasmanından 3-0'lık galibiyetle ayrıldı.



Chelsea'nin 75 puanla lider olduğu Premier Lig'de Tottenham 68, Liverpool 63, Manchester City 61, Manchester United 57 ve Arsenal 54 puanla sıralanıyor.



BUNDESLİGA



Bundesliga'nın 28. haftasında konuk ettiği Borussia Dortmund'u 4-1 yenen Bayern Münih, liderliğini sürdürdü.



Bayern Münih'in en yakın takipçisi Leipzig, Tayfun Korkut'un çalıştırdığı Bayer Leverkusen'i son dakika golüyle 1-0 yendi.



Hoffenheim, Hamburg deplasmanında 2-1'lik skorla kaybetti.



Ligde 68 puan toplayan Bayern Münih, Leipzig ile arasındaki 10 puanlık farkı korudu. Bu iki takımı, 51 puanla Hoffenheim ve 50 puanla Borussia Dortmund izledi.



SERİE A



Serie A'da haftanın maçında lider Juventus, ağırladığı Chievo karşısında 2-0 galip geldi.



Liderin takipçilerinden Roma, Bologna karşısında, Napoli de Lazio önünde 3-0 kazandı.



Ligde 31. haftanın sonunda 77 puanla zirvede yer alan Juventus, Roma'nın 6, Napoli'nin ise 10 puan önünde bulunuyor.



LİGUE 1



Ligue 1'de ilk iki sırada yer alan Monaco ve Paris Saint-Germain (PSG), 32. haftayı galibiyetle geçti.



PSG, sahasında Guingamp'ı 4-0, Monaco da deplasmanda Angers'yi 1-0 yendi. Zirve takipçilerinden Nice, konuk olduğu Lille'i 2-1 mağlup etti.



Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde karşılaşacağı Olympique Lyon ise evinde Lorient'a 4-1 mağlup oldu.



Ligde birer maç eksiği bulunan Monaco 74, PSG 71 puanla ilk iki sırada bulunurken, Nice 70 puanla 3'üncü ve Olympique Lyon 54 puanla 4'üncü sırada yer alıyor.