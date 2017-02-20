Avrupa'nın 4 büyük liginde zirvedekiler

Avrupa'nın 4 büyük futbol liginde heyecan, Almanya, İspanya, İtalya ve Fransa'daki karşılaşmalarla devam etti.

Avrupa'nın 4 büyük futbol liginde heyecan, Almanya (Bundesliga), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalarla devam etti.



Almanya'da Bayern Münih, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Juventus, Fransa'da ise Monaco haftayı lider kapadı.



LA LİGA



La Liga'da lider Real Madrid, sahasında Espanyol'u 2-0 yenerek rakipleriyle arasındaki farkı korudu.



Milli futbolcu Arda Turan'ın sakatlığı nedeniyle forma giymediği maçta Barcelona, Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin son dakikada attığı penaltı golüyle evinde Leganes'i 2-1 yendi.



Zirve takipçilerinden Sevilla da Eibar'ı 2-0'lık skorla geçti.



Ligde 23 hafta sonunda iki maç eksiğine rağmen 52 puanla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid'i, 51 puanla Barcelona ve 49 puanla Sevilla takip etti.



SERİE A



Serie A'da lider durumdaki Juventus, ligin 25. haftasında ağırladığı Palermo'yu 4-1 mağlup etti.



Juventus'un takipçilerinden Roma'nın evinde Torino'yu aynı skorla geçtiği haftada, Napoli ise deplasmanda Chievo'yu 3-1 yendi.



Ligde 63 puanla lider Juventus'u, 56 puanla Roma ve 54 puanla Napoli izliyor.



LİGUE 1



Ligue 1'de ilk iki sıradaki Monaco ve Paris Saint-Germain (PSG), 26. haftayı puan kaybıyla tamamladı.



Lider Monaco, deplasmanda Bastia ile 1-1, son 4 yılın şampiyonu PSG de evinde Toulouse ile golsüz berabere kaldı.



Lorient'a konuk olduğu maçtan 1-0 galip ayrılan Nice ise zirveye yaklaşma fırsatını kaçırmadı.



Bu sonuçların ardından 59 puana sahip Monaco, 56'şar puanı bulunan PSG ve Nice'in önünde liderliğini korudu.



BUNDESLİGA



Bayern Münih, Bundesliga'nın 21. haftasında konuk olduğu Hertha Berlin ile 1-1 berabere kaldı.



Liderin en yakın takipçisi Leipzig, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yenerek liderin puan kaybettiği haftayı karlı kapadı.



Üst sıralarda yer alan diğer takımlardan Borussia Dortmund, Wolfsburg önünde 3-0, Hoffenheim da Darmstadt 98 karşısında 2-0 galip geldi.



Ligde 21 hafta sonunda 50 puan toplayan Bayern Münih, Leipzig'in 5 puan önünde liderliğini sürdürdü. Bu iki takımı, 37'şer puanla Borussia Dortmund ve Hoffenheim, 35 puanla Eintracht Frankfurt izledi.

İngiltere'de heyecan, hafta sonu sürecek



İngiltere Premier Lig'de 26. hafta maçları, kupa müsabakaları nedeniyle verilen yaklaşık 10 günlük aranın ardından hafta sonu devam edecek.



Ligde Chelsea, 60 puanla zirvede bulunuyor. Manchester City 52, Tottenham ve Arsenal 50'şer, Liverpool 49, Manchester United 48 puanla sıralanıyor.