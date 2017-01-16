Avrupa'nın 4 büyük liginde görünüm

Avrupa'nın 4 büyük futbol liginde heyecan, İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalarla devam etti.

İngiltere'de Chelsea, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Juventus, Fransa'da ise Monaco haftayı lider kapadı.



LA LİGA



La Liga'da Sevilla deplasmanında uzatma dakikalarında yediği golle 2-1 kaybeden Real Madrid'in 40 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.



Milli futbolcu Arda Turan'ın 90 dakika forma giydiği ve bir gol attığı maçta Barcelona, evinde Las Palmas'ı 5-0'lık skorla geçti. Sevilla ve Barcelona bu galibiyetlerle lider Real Madrid'e birer adım daha yaklaştı.



Ligde 18 hafta sonunda bir maç eksiğine rağmen 40 puanla liderlik koltuğunda oturan Real Madrid'i, 39 puanla Sevilla ve 38 puanla Barcelona takip etti.



PREMİER LİG



Lider Chelsea, 21. haftada son şampiyon Leicester City'ye konuk olduğu maçı 3-0 kazandı.



Tottenham'ın sahasında West Bromwich Albion'ı, Arsenal'ın da deplasmanda Swansea City'yi 4-0 yenerek lideri takibini sürdürdüğü Premier Lig'de, Everton'a konuk olduğu mücadeleyi aynı skorla kaybeden Manchester City, zirve yarışında büyük yara aldı.



Haftanın öne çıkan maçında ise Manchester United ile Liverpool, 1-1 berabere kaldı.



Chelsea'nin 52 puanla lider olduğu ligde, Tottenham ve Liverpool 45'er, Arsenal 44, Manchester City 42 ve Manchester United 40 puan topladı.



SERİE A



Serie A'da bir maç eksikle lider durumdaki Juventus, ligin 20. haftasında konuk olduğu Fiorentina'ya 2-1 kaybetti.



Roma, Napoli ve Lazio, 4 maç sonra mağlup olan Juventus'un yaşadığı puan kaybını iyi değerlendirdi. Napoli'nin Pescara'yı 3-1, Lazio'nun Atalanta'yı 2-1 yendiği haftada, Roma ise Udinese karşısında 1-0 galip geldi.



Ligde 45 puanla lider durumdaki Juventus, Roma'nın bir, Napoli'nin 4 ve Lazio'nun 5 puan önünde bulunuyor.



LİGUE 1



Ligue 1'de Monaco, Olympique Marsilya'yı deplasmanda 4-1 yendiği 20. haftada, Nice'in puan kaybetmesiyle liderliğe yükseldi.



Nice, evinde Metz ile golsüz berabere kalarak son 4 haftada 3. kez puan kaybı yaşadı.



Son 4 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), Rennes deplasmanında Wolfsburg'dan transfer ettiği Alman futbolcu Julian Draxler'in attığı tek golle üç puana ulaştı.



Bu sonuçların ardından Monaco, 45 puan ve averajla Nice'in önünde liderliğe çıktı. PSG ise 42 puanla üçüncü sırada yer aldı.



BUNDESLİGA'DA HEYECAN, BU HAFTA BAŞLAYACAK



Bundesliga'da 17. hafta maçları, lige verilen yaklaşık bir aylık aranın ardından 20-21-22 Ocak'ta oynanacak.



Hafta sonu yapılacak maçlarla ilk devrenin tamamlanacağı ligde Bayern Münih, 39 puanla zirvede bulunuyor. Leipzig 36, Hertha Berlin 30, Eintracht Frankfurt 29, Hoffenheim 28 ve Borussia Dortmund 27 puanla Bavyera ekibinin ardından sıralanıyor.