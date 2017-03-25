Avrupalı Milli Görüşçüler "evet" dedi

Avrupalı Milli Görüşçüler İnisiyatif Platformu Sözcüsü Ganioğlu, Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylamasına ilişkin, "Kararımız istikrardan yanadır ve kararımız 'evet'tir." dedi.

Avrupalı Milli Görüşçüler İnisiyatif Platformu Sözcüsü Sami Ganioğlu, Offenbach kentinde düzenlenen basın toplantısında, anayasa değişikliğinin halka sorulmasını Türk demokrasisi açısından önemsediklerini belirtti.



"Konuyu milli iradeye sunan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisine buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz." diyen Ganioğlu, "Bu iki siyasi partinin, ülkemizi olası siyasi kirizlerden kurtaracak bir mutabakatı halkımıza sunduğuna inanıyoruz." diye konuştu.



Avrupa'da yaşayan Türkler olarak Türkiye'de istikrar ve huzur istediklerini, referandumda "evet" oyunu desteklediklerini vurgulayan Ganioğlu, şunları söyledi:



"Savaşların hakim olduğu coğrafyamızda, parçalanmış bir Türkiye istemiyoruz. İstikrarın ve refahın güçlü bir iktidarla geleceğine inanıyoruz. Halkın beş yılda bir karnesini vereceği, zayıf ve kırılgan koalisyonlara mecbur olmayan, güçlü ve kararlı iktidarların, bizleri hükümet krizlerinden ve siyasi entrikalardan kalıcı bir şekilde kurtaracağı ortadadır. 7 Haziran 2015'deki seçimlerden sonra ülkemizin üstüne koalisyon gölgesinin düşmesinin dahi ne tür felaketlere yol açtığına hep birlikte şahit olduk. İşte bunun için kararımız olumludur. İşte bunun için kararımız istikrardan yanadır ve kararımız 'evet'tir."



"AVRUPA'NIN TUTUMUNU KINIYORUZ"



Ganioğlu, halk oylaması çerçevesinde Avrupa'nın tutumunu kınadıklarını ifade ederek, Avrupa'da yaşayan Türklere "hayır" oyu verilmesi doğrultusunda psikolojik ve siyasi baskı yapılmasının kabul edilemez olduğunu dile getirdi.



Avrupalı Türklerin, Türkiye ile Avrupa arasında ticari, siyasi ve kültürel ilişkilerin geliştirilmesinde güçlü bir köprü olduğunu, bu rolünü ısrarla sürdüreceğini vurgulayan Sami Ganioğlu, sözlerini şöyle tamamladı:



"Burada hazır bulunan biz Milli Görüşçüler, burada olamayıp ama kalbi bizimle olan kardeşlerimizin de adına, tabanımıza basın aracılığı ile seslenmek istiyoruz. Türkiye'mizin anayasasında yapılacak olan değişikliklere ülkemizin istikrarı için, huzur ve refahı için, daha iyi bir gelecek için anayasa oylamasında "evet" diyelim. Buradan tüm halkımızı pazartesi günü itibarıyla sandığa gitmeye çağırıyor, sonuç ne olursa olsun, çıkan sonuca herkesin saygılı olmasını bekliyoruz."