Avrupa'daki en iyi üçüncü sezon

Futbolda Avrupa kupalarında yoluna 3 takımla devam eden Türkiye, ülke puanı değerlendirmesinde tarihinin en iyi üçüncü sezonunu geçiriyor.

Bu sezon 5 takımla başladığı Avrupa kupaları mücadelesini 3 ekiple sürdüren Türkiye, şu ana kadar bu kulvarda 7,9 puan topladı.



Türk ekipleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Atiker Konyaspor, Medipol Başakşehir ve Osmanlıspor, geçen sezon Spor Toto Süper Lig'de kazandıkları başarılarla Avrupa kupalarında mücadele etme hakkı elde etti.



EN FAZLA PUAN 2012-2013'TE



Türkiye, ülke puanı değerlendirmesinde en fazla puanı 2012-2013 sezonunda elde etti.



Avrupa kupalarında mücadele eden takımlardan Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final, Fenerbahçe'nin de Avrupa Ligi'nde yarı final oynaması, Türkiye'nin bu kulvardaki en başarılı sezonu oldu.



Söz konusu sezonda Avrupa kupalarında 5 takımla boy gösteren Türkiye, 10,2 puan topladı.



ÜLKE PUANI HESAPLAMASI



UEFA'nın ülke puanı hesaplaması, kupalara katılan takımların sezon boyunca topladığı puanların, o ülkeden Avrupa kupalarına katılan ekiplerin sayısına bölünmesiyle yapılıyor.