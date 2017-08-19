Avrupa'daki büyük terör saldırıları

Avrupa'da 2004'ten bu yana farklı ülkelerde düzenlenen terör saldırılarında yüzlerce kişi yaşamını yitirdi.

İspanya'nın Barcelona kentinde 12 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olan terör saldırısı, Avrupa kentlerinde son dönemlerde yaşanan büyük çaplı terör saldırılarını akla getirdi.



Madrid'te 2004 yılında üç ayrı trene düzenlenen bombalı saldırılar en kanlı terör olayı olarak kayıtlara geçerken son dönemde yapılan saldırılar ise DAEŞ'la bağlantılı kişiler tarafından gerçekleştirildi. Saldırılarda artık bomba yerine minibüs, kamyon veya TIR gibi araçların kullanılmaya başlanması dikkati çekti.







Avrupa'daki bazı terör saldırıları şöyle:



11 Mart 2004: İspanya'nın başkenti Madrid'de 3 ayrı trene bombalı saldırı düzenlendi. El Kaide'nin üstlendiği saldırılarda 191 kişi yaşamını yitirdi, yaklaşık 2 bin kişi yaralandı.



7 Temmuz 2005: İngiltere'nin başkenti Londra'da 4 terörist çantalarında taşıdıkları patlayıcılarla yoğun ulaşım noktalarında intihar saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda 56 kişi öldü, 700 kişi yaralandı.



22 Temmuz 2011: Norveç'in başkenti Oslo'da, aşırı sağcı Anders Behring Breivik, bombalı saldırı düzenledi. Saldırıdan iki saat sonra da polis üniforması giyen Breivik, Oslo yakınlarındaki Utoya Adası'nda öğrencileri katletti. Saldırılarda toplam 77 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı.



7 Ocak 2015: Fransa'nın başkenti Paris'te mizah dergisi Charlie Hebdo'nun ofisine silahlı saldırı düzenlendi. Olayda biri polis 12 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.



9 Ocak 2015: Charlie Hebdo saldırganlarından Amedy Coulibaly, Paris'te düzenlediği eylemde bir polisi öldürdükten sonra kentin doğusunda Vincenne bölgesindeki bir Yahudi marketinde müşterileri rehin aldı ve burada dört kişiyi öldürdü. Saldırgan polis tarafından düzenlenen operasyonda öldürüldü.



13 Kasım 2015: Fransa'nın başkenti Paris'te eş zamanlı silahlı ve bombalı saldırılarda 130 kişi öldü, 368 kişi yaralandı. Bu saldırıyı da terör örgütü DEAŞ üstlendi.



22 Mart 2016: Belçika'nın başkenti Brüksel'de havalimanı ve bir metro istasyonundaki intihar saldırılarında 32 kişi öldü. Yine DEAŞ'ın üstlendiği saldırılarda 270 kişi yaralandı.



14 Temmuz 2016: Fransa'nın en önemli milli bayramı Bastille Günü'nde Nice kenti kana bulandı. Kamyonla insanları eze eze ilerleyen DEAŞ üyesi terörist 84 kişinin ölümüne yol açtı.



19 Aralık 2016: Almanya'nın başkenti Berlin'de bir TIR Noel pazarına girerek, insanları ezdi. Saldırıda 12 kişi hayatını kaybederken, 56 kişi yaralandı. DEAŞ'ın üstlendiği saldırıyı gerçekleştiren kişi, İtalya'da çıkan çatışmada öldürüldü.



22 Mayıs 2017: İngiltere'nin Manchester kentinde ABD'li şarkıcı Ariane Grande'nin konser verdiği Manchester Arenayı hedef alan saldırıda 22 kişi hayatını kaybetti, 59 kişi yaralandı. DEAŞ'ın üstlendiği olayda saldırgan da ölü ele geçirildi.



3 Haziran 2017: İngiltere'nin başkenti Londra'da üç kişi minibüsle Londra Köprüsü'ndeki yayaları hedef aldıktan sonra yakınlarda bunulan Borough Market'e girerek çevredekileri bıçaklamaya başladı. Saldırıda, 8 kişi ölürken 48 kişi yaralandı.



17 Ağustos 2017: İspanya'nın Barcelona kentinde bir minibüsün kaldırıma çıkarak kalabalığın arasına dalması sonucu 12 kişi öldü, en az 80 kişi yaralandı. DEAŞ'ın üstlendiği olay, 2004'teki saldırıların ardından İspanya'yı hedef alan en kanlı saldırı oldu.



