Avrupa'da 'Yılın En'leri belli oldu

Avrupa'da yılın futbolcusu Real Madrid'den Cristiano Ronaldo oldu. Portekizli yıldız bu ödülü 3. kez aldı!

UEFA Yılın Futbolcusu ödülü, 2017-18 Şampiyonlar Ligi kura çekimi öncesinde gerçekleştirilen törenle sahibini buldu. Juventus'tan Gianluigi Buffon, Barcelona'dan Lionel Messi ve Real Madrid'den Cristiano Ronaldo'nun yarıştığı ödülde zafer Portekizli Cristiano Ronaldo'nun oldu!



Bu üç aday UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalan 32 takımın temsilcisi ve Avrupa Spor Medyası'nın seçtiği 55 gazetecinin oylarıyla belirlendi. Teknik direktörler, kendi takımlarında bulunan adaylara oy kullanamadılar.



YILIN KALECİSİ: Gianluigi Buffon

YILIN SAVUNMA OYUNCUSU: Sergio Ramos

YILIN ORTA SAHA OYUNCUSU: Luka Modric

YILIN FORVET OYUNCUSU: Cristiano Ronaldo