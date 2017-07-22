Avrupa'da yaşayan Türklere tava ciğerli karşılama

Edirneli esnaf, tatillerini geçirmek için Türkiye'ye giriş yapan yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarına kente özgü yöresel yiyeceklerden ikram etti.

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamada, yurda giriş yapan Türk vatandaşlarına "Hoş geldin" demek için böyle bir karşılama yaptıklarını söyledi.



Edirne'nin tanıtımına katkı sunmak istediklerini vurgulayan Dinar, "Bugünümüzü binlerce kilometreden gelen gurbetçi vatandaşlarımıza ayırdık. Biz bu yaptığımızdan çok mutlu olduk. Vatandaşlarımızda çok güzel geri dönüşler yaptı. İnsanlarımıza bu ikramları verince yüzlerinde gülümseme oluyor ve binlerce kilometrelik yorgunlukları gidiyor." dedi.



Şekerlemeci Arif Meriç de yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarını hem ikramlarla karşılamak hem de Edirne'de kısa bir mola vermelerini önermek için Kapıkule’ye geldiklerini belirterek, "Bizim genlerimizde olan bir paylaşma duygusu var. Biz gurbetçilerimize çeşitli ikramlar yaparken bir vatandaşımız bir dakika diyerek kendisi de bize soğuk içecek ikram etti. Bu güzellik dünyanın hiçbir yerinde yok." şeklinde konuştu.



Almanya'dan gelen Harun Kaya, uzun süren yolculuklarının ardından Türkiye’de olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Sınırdan geçtikleri andan itibaren huzur bulduklarını ifade eden Kaya, "Türkiye’ye gelip sınırı geçince içimiz kıpır kıpır oluyor. Edirneli esnafın ikramları ise bizleri çok mutlu etti. Türk misafirperverliği denen şey işte bu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.



Belçika’dan gelen Aydın Yıldız da esnafın ikramlarından dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.



Yurt dışından gelen Türk vatandaşlarına Edirne tava ciğeri, badem ezmesi ve Kavala kurabiyesi ikram edildi.