Avrupa'da, Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı hastalık haline geldi

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Son yıllarda artan ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, İslam düşmanlığının ve özellikle Türkiye ve Erdoğan düşmanlığının Avrupa için kanser gibi büyük bir hastalık haline geldiğini görüyorum." dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Son yıllarda artan ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, göçmen düşmanlığının, özellikle de İslam düşmanlığının ve özellikle onun müşahhas şekli olan Türkiye ve Erdoğan düşmanlığının Avrupa için kanser gibi büyük bir hastalık haline geldiğini görüyorum. Bu, Avrupa’da yükselen faşizmin ayak sesleridir." dedi.



Kurtulmuş, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından, vakıf binasında, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi: Etkin Yönetim Güçlü Demokrasi" başlıklı toplantıda konuştu.



Türkiye'deki mevcut sistemin tıkandığı noktalara dikkati çekerek, neden böyle bir sistem değişikliğine ihtiyaç bulunduğunu belirten Kurtulmuş, mevcut hükümet sisteminin dört ana noktada antidemokratik yapıları teşvik eden özelliklere sahip olduğunu ifade etti.



Kurtulmuş, mevcut sistemin "Vesayetçi ve çatışmacı" olduğunu vurgulayarak, sistem nedeniyle siyasi aktörler arasında, kurumlar arasında, toplumsal kesimler arasında çatışmalar, geniş ayrılıklar oluştuğunu kaydetti.



Yönetimde çift başlılığın, mevcut sistemde bulunduğunu anlatan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Türkiye'nin çok partili siyasi hayatı boyunca cumhurbaşkanı ve başbakanlar arasında her biri siyasi ve ekonomik krizlere neden olan tartışmaların yaşandığını aktardı.



Kurtulmuş, mevcut sistemin tıkandığını gösteren diğer emarelerin ise siyasi istikrarsızlıklar ve ekonomik krizler olduğunu vurguladı



Numan Kurtulmuş, ekonomik krizlerin Türkiye ekonomisine ciddi bedeller ödettiğini hatırlatarak, "Vesayetin önlenmesi, çift başlılığın sona erdirilmesi, siyasi ve ekonomik istikrarsızlığın ortadan kaldırılması gerekir. Türkiye'nin içeriden ve dışarıdan çok ciddi tehditlerle, meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı bu dönemde, daha etkin, daha demokratik, daha katılımcı ve daha çabuk karar alan bir hükümet modeline ihtiyacımız var. Bunun için de doğrudan doğruya halkın seçtiği, halka hesap verebilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi önerilmiştir." diye konuştu.



Getirecekleri yeni sistemde, hem cumhurbaşkanının hem de TBMM'nin seçimleri yenileyebileceğine işaret eden Kurtulmuş, şöyle konuştu:



"Bu, anayasa değişiklik paketimizin antidemokratik unsurlara karşı ek oluşturan darbe savar bir maddesidir. Siyasi krizlerin, kör düğümlerin olduğu noktada kim çözecek bu kör düğümü? Mevcut sistem kör düğümü çözecek herhangi bir mekanizma geliştirememiş, sistem kilitlendiği noktada askerler de vesayet odakları da sağdan soldan kafalarını çıkarmaya başlamışlar. Sadece kafalarını çıkarsalar iyi, tanklarını ve toplarını da çıkararak darbeler yapmışlar. Şimdi sistemde tıkanıklık olursa bizatihi millet müdahale edecek. Bu, doğrudan doğruya problemi çözmek, antidemokratik noktalara sistemin gitmesini önlemek için millete verilmiş darbe savar bir yetkidir."

"TÜRK DÜŞMANLIĞI, İSLAM DÜŞMANLIĞI AVRUPA'YI İÇTEN İÇE KEMİRİYOR"



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, konuşmasının ardından SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran yönetiminde gerçekleştirilen "Bakana sor" bölümünde, katılımcıların sorularını cevapladı.



"AB'den bazı eleştirel sözler duyuyoruz. AB ile ilişkilerimiz gelecekte ne olacak?" şeklindeki bir soru üzerine Kurtulmuş, AB'nin, şu an itibarıyla çok farklı kanaatlere sahip, farklı ülkeler arasında da son derece derin siyasi farklılıkları olan bir yapıya dönüştüğünü belirtti.



Türkiye'nin, Avrupa'da propaganda yapmasının önüne geçme adımlarını da bu çerçevede telakki ettiklerini anlatan Kurtulmuş, "Son yıllarda artan ırkçılığın, yabancı düşmanlığının, göçmen düşmanlığının, özellikle de İslam düşmanlığının ve özellikle onun müşahhas şekli olan Türkiye ve Erdoğan düşmanlığının Avrupa için kanser gibi büyük bir hastalık haline geldiğini görüyorum. Bu, Avrupa'da yükselen faşizmin ayak sesleridir. Artan faşizm, mülteciler meselesi, Türk düşmanlığı, İslam düşmanlığı Avrupa'yı içten içe kemiriyor, çürütüyor. Avrupa'nın tedbir alması lazım." diye konuştu.

"MAKUL ÇOĞUNLUKLA ZITLAŞARAK SİYASET OLMAZ"



Numan Kurtulmuş, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçince muhalefetin durumu ne olacak?" sorusu üzerine, yeni sistemin, muhalefet partilerinin yeniden yapılanmasına, kendilerini gözden geçirmelerine, iktidara gelmenin daha fazla yollarını aramalarına neden olacağı değerlendirmesinde bulundu.



"Makul çoğunlukla zıtlaşarak siyaset olmaz." ifadesini kullanan Kurtulmuş, şunları söyledi:



"Şu anda CHP seçmeni dahil, seçmenin önemli bir kısmı, bu anayasa değişikliğinin rejimle bir ilgisinin olmadığını biliyor. Bunu söyleyerek, klasik CHP argümanlarıyla bir şey yapamazsınız, değiştirmek zorundasınız. Şimdi kampanyayı değiştiriyorlar. O kadar değiştiriyorlar ki rahmetli Erbakan'ın ölüm yıl dönümünde, onu anma törenlerine katılabiliyorlar. Bunu da olumlu bulduğum için söylüyorum."

"ÇOK KISA BİR ZAMAN İÇERİSİNDE BU BİTER ZANNEDİYORDUK"



Kurtulmuş, "OHAL uygulanırken referanduma gidilmeseydi de başka bir zaman gidilseydi. Referandum neden böyle bir döneme denk geldi?" sorusuna cevap verirken, Türkiye'nin OHAL'e laf olsun diye gitmediğini, Türkiye'nin, millet tarafından uçurumun kenarından döndürüldüğünü vurguladı.



Sivil-asker ilişkilerinin her zaman Türkiye'nin gündemine geldiğini aktaran Kurtulmuş, OHAL ile on yıllardır konuşulan sivil-asker ilişkilerini, olması gereken yere oturtan kararlar alındığına işaret etti.



Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, hiçbir hükümetin OHAL'in devam etmesini istemeyeceğine vurgu yaparak, "OHAL, bir mecburiyettir, bir lüks değildir. Ben de ilk açıklamamızı yaptığımızda o zamanki haleti ruhiye çerisinde, çok kısa bir zaman içerisinde bu biter zannediyorduk. Ama işin işine girdikçe gördük ki 1975’ten beri soruyu almış adamlar, Türkiye'deki sistemin her yerine oturmuşlar. Türkiye bir olağanüstü dönemden kurtarılmak için OHAL ile yönetiliyor." dedi.



Halk oylamasında "Hayır" denilince bir şeyin değişmeyeceği yönündeki söylemlerin hatırlatılması üzerine, Kurtulmuş, şu değerlendirmelerde bulundu:



"Evet' diyenler milleti ikna etmek, oyları daha da artırmak için anlatıyor. Ama maalesef CHP ve 'hayır' cephesi, neyi teklif ettiğine dair bir cümle söylemiyor. En son çok şükür sıkıştıra sıkıştıra, 'Vallahi billahi bir şey olmayacak. Hayır derseniz iktidar değişmeyecek, cumhurbaşkanına bir şey olmayacak.' diyor. Ben de, 'Sayın Kılıçdaroğlu şimdi bunu 'evet' diyeceklerin kafasını çelmek için söylüyor. Varsayalım ki 'hayır' çıksa Kılıçdaroğlu hemen ertesi gün ya da o gece cumhurbaşkanı, hükümet istifa etmelidir diyecek demiştim. Dün de Kılıçdaroğlu cevap vermiş, 'Vallahi billahi onu da demeyeceğim.' Böylece 'evet' vermesi muhtemel olanların, 'hayır' verseniz de iktidar devam edecek, cumhurbaşkanı devam edecek demeye getiriyor. Keşke, CHP de bu değişiklik tekliflerinin içerisinde olsaydı."