Avrupa'da seçim ayı

Terör saldırıları, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılışı (Brexit) ve genel anlamda mülteci krizinin etkilerinin sürdüğü Avrupa genelinde haziran ayında 5 ülke seçime gidecek.

İngiltere'de Brexit gündeminin gölgesinde 8 Haziran'da yapılacak erken genel seçimlerin ardından, Fransa'daki milletvekili seçimleri yeni Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un gücünü test edecek. Diğer yandan İtalya'daki kısmı yerel seçimlerin ülkede gelecek yıl yapılacak genel seçimlere ışık tutması bekleniyor. Balkanlar'da Kosova ve Arnavutluk'ta yapılacak seçimlerin ise bu ülkelerdeki siyasi istikrarsızlığı sonlandırması umut ediliyor.



İNGİLTERE'DE ERKEN GENEL SEÇİMLER 8 HAZİRAN'DA



İngiltere'de normalde Mayıs 2020'de yapılması planlanan genel seçimler, Başbakan Therasa May'in erken seçim kararı ile 8 Haziran'a alınmıştı. May, İngiltere'de AB ile yürütülen Brexit görüşmelerinde "istikrar ve birliği" sağlamak için erken seçim kararı aldığını belirtmişti.



Ülkedeki parti liderlerinin, genellikle seçimleri "Brexit stratejisi" üzerine kurduğu, "Brexit sonrası İngiltere'nin geleceği"nin oylanacağı yönünde açıklamalarıyla seçmeni etkilemeye çalıştığı görülüyor.



İngiltere, Galler, İskoçya ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Birleşik Krallık’ta merkezi parlamento Avam Kamarasında yer alan başlıca partiler arasında Başbakan May'in Muhafazakar Partisi, Jeremy Corbyn'in İşçi Partisi, Tim Farron'un liderliğinde Liberal Demokrat Parti, Paul Nutall'ın Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKIP) ve Nicola Sturgeon'ın İskoç Ulusal Partisi yer alıyor.







FRANSA'DA MİLLETVEKİLİ SEÇİMLERİ



Fransa'da 11 Haziran ve 18 Haziran'da iki turlu yapılacak milletvekili genel seçimleri yeni Cumhurbaşkanı Emanuel Macron'un gücünü test edecek nitelikte. Macron'un seçimlerde çoğunluğu sağlayabilmesi ve böylelikle hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyor.



Seçimlerde Ulusal Mecliste görev yapacak 577 milletvekilinin belirlenmesi için Fransız halkı sandık başına gidecek.



Macron'un seçim sonuçları açıklandıktan sonra istifa ettiği Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi, milletvekili genel seçimlerinde 428 aday ile yarışacak.



Ülkede yapılan anketler, parlamentoda 289 sandalyeyle sağlanan çoğunluğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketinin elde edeceğini gösteriyor. Opinionway-Orpi adlı araştırma şirketinin yaptığı anket, Macron'un partisinin 310 ila 330 sandalye kazanacağını öngörüyor. Diğer yandan, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin (LR) parlamentoda 140 ila 160 sandalye ile ikinci, Sosyalist Partinin (PS) 25-30 arası sandalye ile üçüncü büyük parti olacağı tahmin ediliyor. Aşırı sağcı Ulusal Cephe Partisini (FN) parlamentoda sadece 10-15 milletvekilinin temsil etmesi bekleniyor.



İlk turda en az yüzde 50 oy alan milletvekili adaylarının doğrudan meclise gireceği yarışta, herhangi bir adayın yüzde 50'yi yakalayamadığı sandalyeler için ikinci tur seçimlere gidilecek. 18 Haziran'da yapılacak ikinci tura, ilk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar katılabilecek ve burada en fazla oyu alan aday milletvekili seçilecek.



İTALYA'DA KISMİ YEREL SEÇİMLER



Fransızların yanı sıra İtalyanlar da 11 Haziran'da 1000'e yakın kasaba ve şehirde yerel temsilcilerini seçmek için sandık başına gidecek.



İçişleri Bakanlığının paylaştığı verilere göre, kısmi yerel seçimlerde, 9 milyon 208 bin seçmen oy kullanma hakkına sahip olacak.



Söz konusu kısmi yerel seçimlerde, belediye başkanlığı için yarışacak adaylardan hiçbirinin yüzde 50 ve üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oy alan iki aday arasında 25 Haziran’da ikinci tur seçim gerçekleştirilecek.



Bu yerel seçim, ülke bazında küçük ölçekli olsa da İtalya’da gelecek yıl şubat ayında yapılması planlanan genel seçimler öncesi önemli bir test niteliği taşıyor. Buradan çıkacak sonuçlar, şu an genel seçimler için yapılan anketlerde başa baş gözüken iktidardaki Matteo Renzi liderliğindeki Demokrat Parti ile Beppe Grillo liderliğindeki ana muhalefet olan aşırı sağcı 5 Yıldız Hareketinin genel seçimlere ilişkin politikalarını şekillendirmede belirleyici olacak.



Diğer yandan Malta'da da 3 Haziran'da yapılan genel seçimlerde iktidardaki İşçi Partisi galip oldu. Başkentteki oy sayım merkezinden gelen sonuçlara göre, kayıtlı yaklaşık 350 bin seçmenin bulunduğu küçük ada ülkesinde, Joseph Muscat liderliğindeki İşçi Partisi (PL), 30 binin üzerinde oy farkıyla Simon Busuttil liderliğindeki Milliyetçi Partiye (PN) üstünlük sağladı.



Malta'da, normal şartlarda Mart 2018’de yapılması planlanan genel seçimler, muhalefetteki Milliyetçi Partinin, hükümete yönelik yolsuzluk iddialarını sıklıkla gündeme taşımasının ardından, İşçi Partisinin erken seçim resti sonucu, seçim kararı alınmıştı.



KOSOVA VE ARNAVUTLUK'TA SEÇİM



Kosova'da halk, mayıs ayında hükümetin düşmesinin ardından 11 Haziran'da yapılacak erken genel seçimde sandık başına gidecek.



1 milyon 872 bin 941 kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 19 siyasi parti, 5 seçim öncesi ittifak ve 2 sivil inisiyatif yarışacak. Partilerin seçim kampanyaları, 31 Mayıs'ta başladı. Kimi tek başına, kimiyse birden çok partiden oluşan ittifaklar halinde sandığa gitme kararı alan siyasi oluşumlar, ülke genelinde seçmenle buluşup dört yıllık eylem planlarını tanıtıyor.



Anketlerde, aralarında Kosova Demokratik Partisi (PDK), Kosovanın Geleceği İçin İttifak (AAK) ve Kosova İçin Girişim (NİSMA) gibi önemli siyasi oluşumların da bulunduğu ittifak, seçimin favorilerinden biri olarak ön plana çıkıyor.



Arnavutluk Başbakanı ve iktidardaki Sosyalist Parti (PS) Genel Başkanı Edi Rama ile ana muhalefetteki Demokrat Parti (PD) Genel Başkanı Lulzim Basha arasında mayıs ayında varılan anlaşmanın ardından ülkede daha önce 18 Haziran olarak belirlenen genel seçim tarihi 25 Haziran’a ertelenmişti.



Seçimde, 18 siyasi parti yarışacak. Partilerin seçim kampanyaları 25 Mayıs’ta başladı. Anketlerde seçimin favorisi halen iktidarda olan Sosyalist Parti görülüyor.