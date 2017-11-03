Avrupa'da futbolunda zorlu hafta

Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde bu hafta sonu oynanacak önemli karşılaşmalar, taraftarlara heyecanlı anlar yaşatacak.

Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 11. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren mücadelede, 20 puanla ikinci sırada yer alan Borussia Dortmund ile 23 puanla zirvede yer alan Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, yarın TSİ 20.30'da Signal Iduna Park'ta oynanacak.



Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi rakiplerinden Leipzig, yarın TSİ 17.30'da Hannover 96'yı ağırlarken, Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Hoffenheim ise pazar günü aynı saatte Köln'ün konuğu olacak.



İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 9 galibiyet ve 1 beraberlikle liderlik koltuğunda oturmaya devam eden Barcelona, son 2 lig maçını alarak 19 puanla 5'inci sıraya yükselen Sevilla'yı yarın TSİ 22.45'te Camp Nou Stadı'nda ağırlayacak.



Bu sezon beklenen başarının altında kalan lig üçüncüsü Real Madrid ise pazar günü TSİ 22.45'te kümede kalma mücadelesi veren Las Palmas ile Santiago Bernabeu Stadı'nda karşılaşacak.



İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren takımlar, pazar günü zorlu maçlara çıkacak. Lider Manchester City, 5'inci sırada yer alan Arsenal'i TSİ 17.15'te konuk edecek. 23 puanla ikinci sırada yer alarak zirve mücadelesini sürdüren Manchester United ise son şampiyon Chelsea'ye Stamford Bridge Stadı'nda TSİ 19.30'da konuk olacak.



Şampiyonluk yarışının önceki sezonlara oranla daha çetin geçtiği İtalya 1. Futbol Ligi'nde (Serie A) de maçların önemli bir kısmı pazar günü yapılacak.



TSİ 14.30'da oynanacak pazar gününün ilk maçında 29 puanla ikinci sırada yer alan Inter, orta sıralarda yer alan Torino'yu Giuseppe Meazza Stadı'nda konuk edecek. TSİ 17.00'de start alacak müsabakalarda ise lider Napoli, deplasmanda Chievo ile, milli oyuncu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma ise deplasmanda Fiorentina ile maça çıkacak.



