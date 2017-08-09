Avrupa'da böcek ilaçlı yumurta skandalı

Fransa Tarım Bakanlığı, ülkenin 5 ayrı bölgesindeki şirketlere "Fipronil" ilacı bulaşmış yumurtaların dağıtıldığını duyurdu.

Fransa Tarım Bakanlığından, ülkenin 5 ayrı bölgesindeki şirketlere "Fipronil" ilacı bulaşmış yumurtaların dağıtıldığı bildirildi.



Bakanlıktan yapılan açıklamada, ülkenin Vienne, Maine-et-Loire, Pas-de-Calais, Nord ve Morbihan bölgelerinde bulunan ve ürünlerinde yumurta kullanan 5 iş yerine Hollanda ve Belçika'dan 13 parti teslimat yapıldığı belirtildi.



Açıklamada, Fransa'ya gelen ilaçlı yumurtaların soruşturulduğu, kullanıldığı ürünlerin belirlenmesi durumunda derhal imha edileceği kaydedildi.



Maine-et-Loire bölgesinde bulunan Igreca isimli şirket tarafından yapılan açıklamada, Hollandalı tedarikçisinden 30 bin yumurta alındığı ifade edildi.



Şirket yöneticisi Ludovic Justeau, bu yumurtaların nasıl ve nerede kullanıldığının araştırıldığını, şirketin ürünlerinin yüzde 70'inin Fransa dışına ihraç edildiğini ekledi.



YUMURTADAN SONRA ŞİMDİ DE TAVUK ETİ ŞÜPHESİ



Fransız basını, ilaçlı yumurtalardan sonra ilaçlı tavuk eti şüphesinin doğduğunu belirten haberlere yer veriyor.



France İnfo kanalı, Hollanda'da tavuk kümeslerinden 80'inin karantina altına alındığı bilgisini vererek, Hollanda, Belçika, Almanya, İsviçre, İsveç ve İngiltere'den sonra Fransa'nın da ilaçlı yumurta ve tavuk eti tehlikesi altında olduğunu iddia etti.



Birçok Avrupa ülkesinde milyonlarca yumurta mağaza raflarından indirilirken, yumurta içeren sandviç, mayonez, gıda ürünleri ve dondurulmuş besin maddelerinin üretiminde kullanılan ilaçlı yumurtaların takibinin zaman geçtikçe zorlaştığı vurgusu yapılıyor.



Hollanda makamları şimdiye kadar milyonlarca yumurtanın imha ve 300 bin tavuğun itlaf edildiğini duyururken, Le Figaro gazetesi bu rakamın milyonlarca tavuğa ulaşabileceğini yazdı.



Belçika Gıda Zinciri Güvenliğinden Sorumlu Federal Ajans, haziranda ülkedeki yumurtalarda "fipronil" bulunduğunu ancak soruşturmanın gizliliği nedeniyle kamuoyuna açıklanmadığını bildirmişti. Belçikalı yetkililerin Avrupa Birliği Komisyonunu temmuzda bilgilendirdiği ortaya çıkmıştı.