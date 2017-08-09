Avrupa'da böcek ilaçlı yumurta krizi

Fransa'daki yumurta bazlı tüm üretim tesislerinde kontrol yapılması kararı alındı.

Fransa Tarım Bakanı Stephane Travert, ülkedeki yumurta bazlı tüm üretim tesislerinde kontrol yapılması kararı aldıklarını açıkladı.



Travert, böcek ilaçlı yumurta krizi hakkında Tarım Bakanlığında bir basın toplantısı düzenleyerek son durumu değerlendirdi.



Skandala dair geç bilgilendirme yaptıkları gerekçesiyle Belçika ve Hollandalı yetkililere tepki gösteren Travert, "Bu ülkelerin yetkilileri ile daha hızlı ve daha işe yarar bir iletişim geliştirme arzusunda olduğunu" kaydetti.



Ülke genelinde krize dair iki ayrı soruşturmanın devam ettiğini bildiren Travert, tavuk yetiştirme çiftlikleri ve yumurta bazlı ürünler üreten tesislerin incelendiğini aktardı. Fransız Bakan, ilaçlı yumurtaların sadece üretim tesislerini kapsamadığı bilgisini de verdi.



Bakan Travert'ın, Côte-d'Or bölgesine yarın yapacağı ziyareti iptal ederek, yumurta skandalı ile ilgili gelişmeleri izlemek üzere başkent Paris'te kalacağı belirtildi.



Hollanda ve Almanya'da bazı yumurtalarda "fipronil" adlı böcek ilacının tüketime uygun olmayan düzeylerde tespit edilmesi ile başlayan kriz, yumurtaların satışa sunulduğu 7 Avrupa ülkesine sıçradı. Fipronil, özellikle tavuk sektöründe bit, kene ve böceklerin yok edilmesi için kullanılan bir böcek ilacı olarak biliniyor ancak Avrupa Birliği'nde (AB), fipronilin tavuklar gibi insan tüketimi için yetiştirilen hayvanlarda kullanılması yasak.



Kriz sonrası çok sayıda çiftlikte üretime ara verilirken, milyonlarca yumurta da raflardan indirildi.



Son olarak Belçika makamlarının geçen yıl kasım ayından itibaren krize dair bilgi sahibi olduğu fakat bu bilgiyi paylaşmadığı iddia edilmişti.