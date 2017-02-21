Avrupa'da Beşiktaş'ın rakibi belli oldu

Play-off turunda rakibini saf dışı bırakan Pınar Karşıyaka, son 16 turunda Beşiktaş Sompo Japan ile eşleşti.

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi play-off turunda, ilk maçta 90-80 yenildiği Alman temsilcisi Fraport Skyliners'ı rövanşta 72-52 mağlup eden Pınar Karşıyaka, adını son 16 turuna yazdırdı. Pınar Karşıyaka, son 16 turunda Beşiktaş Sompo Japan'la karşılaşacak.



Müsabakaya Morrison'ın basketiyle başlayan rakibi karşısında Green ve Owens'la sayılar bulan Pınar Karşıyaka, yaklaşık 8 dakika rakibine sayı şansı vermediği bölümde yakaladığı 15-0'lık seriyle periyodun son 2 dakikasına 13 sayı farkla 15-2 önde girdi. Ev sahibi ekip, ilk periyodu Brown'un 3 sayılık basketiyle 21-6 üstün tamamladı.



İkinci periyodun başında farkı 20 sayıya (28-8) yükselten Pınar Karşıyaka, son 4 dakikaya da 34-14 üstün girdi. Hücumda ve savunmada üstünlüğünü koruyan ev sahibi ekip, devreyi 27 sayı farkla 47-20 galip bitirdi.



Üçüncü periyodun başında Green'in 3 sayılık basketiyle farkı 30 sayıya yükselten (50-20) Pınar Karşıyaka önünde 7-0'lık seri yakalayan Alman temsilcisi, farkı 23 sayıya indirdi: 50-27. Farkın daha fazla azalmasına izin vermeyen ve Egemen'in pota altından bulduğu basketle son 2 dakikaya 60-31 üstün giren Pınar Karşıyaka, periyodu 62-34 önde tamamladı.



Son periyotta 32. dakikayı 66-36 üstün geçen Pınar Karşıyaka, son 5 dakikasına 70-41 önde girdiği müsabakadan 72-52 galip ayrıldı.



Rakibine ilk maçta deplasmanda 90-80 mağlup olan Pınar Karşıyaka, rövanş karşılaşmasını 72-52 galip tamamladı ve adını son 16 turuna yazdırdı.



Pınar Karşıyaka-Beşiktaş Sompo Japan eşleşmesinin ilk randevusu 1 Mart Çarşamba günü İzmir'de, rövanş müsabakası ise 8 Mart Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka



Hakemler: Vicente Bulto (İspanya), Alexey Davydov (Rusya), Tanel Suslov (Estonya)



Pınar Karşıyaka: Green 18, Brown 17, Ponitka 6, Summers 2, Owens 13, Petway, Muhammed Baygül 4, Egemen Güven 10, Soner Şentürk, Alp Karahan 2, Görkem Doğan



Fraport Skyliners: Merz, Robertson 6, Vaughn 10, Shields 9, Morrison 12, English 4, Huff 9, Kiel 2, Mahir Ağva



1. Periyot: 21-6



Devre: 47-20



3. Periyot: 62-34