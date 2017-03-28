'Avrupa ülkeleri Türkiye'deki bir seçimde ilk defa taraf tutuyor'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bugün Avrupa ülkeleri Türkiye'deki bir seçimde ilk defa taraf tutuyor. Bu tesadüf mü?" dedi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) tarafından Mimar Sinan Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Memur-Sen'e Davet Referanduma Evet" başlıklı programda konuşan Çavuşoğlu, Memur-Sen'in sıradan bir sendika, sadece kendi üyelerinin çıkarlarını düşünen bir sivil toplum örgütü olmadığını, 15 Temmuz darbe girişiminde vatan için millet için özgürlük ve demokrasi için dimdik ayakta duran bir sendika olduğunu söyledi.



AVRUPA ÜLKELERİ TÜRKİYE'DEKİ SEÇİMDE İLK DEFA TARAF TUTUYOR



Kendilerinin de Türkiye'nin geleceği için gece gündüz çalıştığını belirten Çavuşoğlu, sadece 80 milyon vatandaşın değil bütün dünyadaki mazlumların sorumluluğunun üzerilerinde bulunduğunu dile getirdi. Çavuşoğlu, Balkanlarda, Afrika'da, Orta Asya'da ihtiyacı olan herkese el uzatıldığını vurgulayarak, "Bu nedenle daha güçlü olmamız lazım. Dünyanın her yerinde var olmamız lazım." ifadesini kullandı.



Bakan Çavuşoğlu, uluslararası örgütlerde Türkiye masada olduğu zaman adaletli kararlar çıktığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çifte standartlara, iki yüzlülere her zaman karşı çıkıldığını, çıkılmaya da devam edileceğini bildirdi.



Suriye'de, Halep'te sıkışıp kalan 45 bin insanın kurtarılması için Türkiye dışında kılını kıpırdatan bir ülke olmadığına dikkati çeken Çavuşoğlu, "Şimdi Suriye'de barış için ateşkesin genişlemesi için siyasi çözüm için bizden daha fazla çaba sarf eden yok. Buradaki gözyaşını biz durdurmazsak kimse durduramaz. Çünkü herkesin başka hesapları var. Onun için Türkiye, Türkiye'den güçlü olmak zorunda." diye konuştu.



ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ



Güçlü Türkiye için Anayasa değişikliğine gidildiğini ifade eden Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası için sistemi güçlendirmek, Türkiye'nin geleceğini sigortalamak gerektiğini belirtti.



Çavuşoğlu, demokratik ülkelerde parlamenter, başkanlık, yarı başkanlık gibi sistemlerin bulunduğunu, Türkiye'deki sistemin ise tarifi zor, karışık bir sistem olduğunu anlattı. Türkiye'de bir taraftan parlamenter, bir taraftan cumhurbaşkanlığı sistemi bulunduğuna, cumhurbaşkanı ve başbakanın aynı yetkilere sahip olduğuna işaret eden Çavuşoğlu, bundan dolayı geçmiş yıllarda birçok kriz yaşandığını söyledi. Çavuşoğlu, "Türkiye'nin iki sistemle gitmesi mümkün değil, mutlaka ve mutlaka iki tercihten birini yapmak durumundadır. Ya tam parlamenter sistem için Cumhurbaşkanının Anayasa'daki haklarının hepsinin geri alınması lazım, bunu yapamıyorsak da cumhurbaşkanlığı sistemini getirmek durumundayız." değerlendirmesinde bulundu.