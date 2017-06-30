Avrupa, Türkiye'ye elinden gelen zorluğu gösteriyor

Başbakan Yıldırım, "Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri yapıp da vize muafiyeti kolaylığı olmayan tek ülke Türkiye." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Macaristan İş Forumu'nda yaptığı konuşmada, "Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakereleri yapıp da vize muafiyeti kolaylığı olmayan tek ülke Türkiye. Bu da Avrupa Birliği'nin ayıbı diye düşünüyorum. Çünkü daha müzakereye başlamayan ülkelere bile vize muafiyeti uygulayan Avrupa, 40 yıldan fazla bir süredir tam üyelik müzakerelerini yapan Türkiye'ye elinden gelen zorluğu göstermeye devam ediyor." dedi.



"Türkiye, bulunduğu konum itibarıyla sadece Balkanlar değil, Avrupa Birliği'nin güvenliğini de bir anlamda temin emin eden bir ülkedir." diyen Yıldırım, şunları söyledi:



"Özellikle Ortadoğu'da yaşanan savaş ve karışılıkların Avrupa'ya sirayet etmemesi eğer bugün mümkünse, bunun en önemli sebebi Türkiye'nin bu bölgede, bu olayları kontrol ediyor olması ve mülteci akınını durduruyor olmasıdır. Ancak bunu Avrupalı dostlarımızın çok iyi takdir ettiklerini söylemek mümkün değil."