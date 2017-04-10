Avrupa Türkiye'nin ve İslam dünyasının güçlenmesini istemiyor

Afganistan'ın kuzey vilayetlerinden Faryab Valisi Sayed Enver Sadat, Avrupa ülkelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almasının nedeninin, Türkiye'nin ve İslam dünyasının güçlenmesinden çekinmeleri olduğunu belirtti.

Sadat, yaptığı açıklamada, Batı ülkelerinin Türkiye'nin ve İslam dünyasının güçlenmesini istemediğini dile getirdi.



Bu nedenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alındığına ve Batı'da Erdoğan'a karşı karalama kampanyaları yürütüldüğüne işaret ederek "Bu karalama kampanyaları, Türkiye'ye hiçbir olumsuz etki yapamaz. Aksine Türk halkı daha da birleşerek güçlenecek." ifadelerini kullandı.



Sadat, "Türkiye zor günleri geride bıraktı, bundan sonra Türkiye, Erdoğan sayesinde daha da güçlenecek, bizim de duamız 16 Nisan'da halk oylamasının başarıyla geçmesi ve sandıklardan 'evet' oylarının çıkması yönünde.'' diye konuştu.



Halk oylamasından çoğunlukla "evet" çıkacağından emin olduğunu belirten Sadat, bu durumun da Türkiye ve İslam dünyasının güçlenmesini sağlayacağını söyledi.



Sadat, halk oylamasından ''evet'' çıktığı takdirde Türkiye'deki tüm terörist grupların sonunun geleceğini ifade ederek böylece Türkiye'nin daha da refaha kavuşacağına inandıklarını vurguladı.



Vali Sadat, ''Benim oy kullanma hakkım olsaydı kesinlikle 'evet'' oyu kullanırdım.'' dedi.



ERDOĞAN KARİZMATİK BİR LİDER



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karizmatik bir lider olduğunu dile getiren Sadat, Erdoğan'ın ayrıca halkını seven, halkına yardım etmekten usanmayan, dünyadaki tüm mazlumların elini tutan bir insan olduğunun altını çizdi.



Türkiye ekonomisinin AK Parti döneminde güçlendiğini belirten Sadat, Türkiye'nin güçlü ekonomisi, sosyal faaliyetleri ve yardımseverliğiyle dünya gündeminden düşmediğini vurguladı.



TÜRKİYE-AFGANİSTAN İLİŞKİLERİ



Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluk ilişkilerinin yüzyıllara dayandığına dikkati çeken Sadat, şunları kaydetti:



''Türkiye ile Afganistan arasındaki dostluk ilişkileri Mustafa Kemal Atatürk ile Kral Amanullah Han döneminde pekişti, Erdoğan döneminde de çok güçlendi. Türkiye, Afganistan'a eğitim, sağlık, tarım, altyapı, kapasite geliştirme ve birçok alanda yardım yaptı, ayrıca yüzlerce kadın polisimiz Türkiye'de eğitim aldı, binlerce gencimiz bu ülkede hala eğitim almaya devam ediyor. Öte yandan onlarca Türk askeri, bizim güvenliğimiz için ailelerinden uzakta bizim ülkemizde bulunuyor, Afganistan halkı bu iyilikleri asla unutmayacak.''



