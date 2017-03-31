'Avrupa, Türkiye'nin büyümesini istemiyor'

Başbakan Yıldırım, "Neden Avrupa 'hayır, hayır, hayır' diye kendini parçalıyor. Çünkü kıskanıyorlar. Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar. Türkiye buna boyun eğer mi, elbette eğmez." dedi.

AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Kars'taki mitinginde yaptığı konuşmada, "Neden Avrupa 'hayır, hayır, hayır' diye kendini parçalıyor. Çünkü kıskanıyorlar. Türkiye'nin büyümesini istemiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye kendi iç işleriyle boğuşsun dursun, gücünü dermanını kaybetsin. Onlar da Türkiye ile istedikleri gibi oynasınlar. Yağma yok. Batılılar, baktılar ki Türkiye ceplerine akan para musluklarını kesti, onlara akış durdu, para memlekette kalıyor, başladılar fitne fesat çıkarmaya, tehditlerle, darbelerle millete ayar vermeye. Türkiye buna boyun eğer mi, elbette eğmez." ifadelerini kullandı.



Yıldırım, "Avrupa'da 'Tayyip Erdoğan diktatör' diye manşet atıyorlar, neden? Çünkü Tayyip Erdoğan ülkesinin kaynaklarının hortumlanmasına izin vermiyor. Dünyanın en büyük havalimanını yapıyor. Dünya pazarlarından ülkesine daha çok kazandırıyor. İşte bunun için 16 Nisan önemli. 16 Nisan'da 'evet' demek, daha güçlü Türkiye'ye, daha hızlı kalkınmaya, ileri demokrasiye, teröre son vermeye, kardeşliğe, birliğe, beraberliğe 'evet' demektir." şeklinde konuştu.