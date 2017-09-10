Avrupa Şampiyonası'na erken veda

2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası son 16 turunda Türkiye ile İspanya, Sinan Erdem Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi.

A Milli Basketbol Takımı, 2017 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda İspanya'ya 73-56 yenilerek, turnuvaya veda etti.



Müsabakadan galibiyetle ayrılarak adını çeyrek finale yazdıran İspanya ise bu turda Almanya'nın rakibi oldu.



Karşılaşmaya Rubio ve Navarro'nun basketleriyle başlayan İspanya'ya, Türkiye, Sertaç Şanlı ile karşılık verdi. İki takımın da sert savunma yaptığı mücadelede İspanya, 7. dakikada Pau Gasol'un serbest atıştan kaydettiği sayılarla 12-6 öne geçti. İspanya, hücumda zorlanan A Milli Takım karşısında ilk periyodu 19-10 önde bitirdi.



İkinci periyodun ilk bölümünde Türkiye, Furkan Korkmaz ile skor bulurken, Pau Gasol, Willy Hernangomez ve Sastre ile karşılık veren İspanya, 15. dakikada 28-18 ile üstünlüğünü sürdürdü. Daha sonra seyircilerin de desteğiyle tempoyu yükselen A Milli Takım, Furkan Korkmaz, Semih Erden ve Cedi Osman ile ürettiği sayılarla 18. dakikada farkı 3 sayıya (28-25) indirdi. Ancak son bölümde Navarro ve Rodriguez'in basketlerine engel olmayan ay-yıldızlı takım, soyunma odasına 33-25 geride gitti.



Karşılaşmada ikinci yarının ilk dakikalarında takımlar skor bulmakta zorlanırken, daha sonra Cedi Osman, Furkan Korkmaz ve Melih Mahmutoğlu ile sayı üreten Türkiye, 16. dakikada farkı 4 sayıya (37-33) düşürdü. A Milli Takım özellikle bu bölümde yaptığı etkili savunmayla İspanya'nın birçok hücumdan boş dönmesini sağladı. Ay-yıldızlı ekip Cedi Osman ve Melih Mahmutoğlu'nun kaydettiği basketlerle oyuna denge getirmeye çalışırken, İspanya, Rodriguez'in son anda attığı üç sayılık basketle son çeyreğe de 49-43 önde girdi.



Son periyoda iyi başlayan İspanya, Juancho Hernangomez ve Rubio'nun basketleriyle 33. dakikada skoru 56-45 yaptı. A Milli Takım, Furkan Korkmaz'ın peş peşe attığı basketlerle farkı 6 sayıya (56-50) indirirken, Rubio ile cevap veren İspanya, 36. dakikada farkı 11 sayıya (61-50) çıkardı. Daha sonra kontrolü eline alan İspanya, Rubio, Juancho Hernangomez ve Pau Gasol ile bulduğu basketlerle müsabakadan 73-56 galip ayrıldı.



Türkiye, 2017 Avrupa Şampiyonası'na son 16 turunda veda ederken, İspanya çeyrek finale yükseldi.



İspanya ile Almanya arasındaki çeyrek final maçı, 12 Eylül Salı günü oynanacak.



Karşılaşmanın en skorer ismi 20 sayıyla A Milli Takım'dan Furkan Korkmaz olurken, İspanya'da ise Ricky Rubio 15, Pau Gasol ve Sergio Rodriguez 11'er, Marc Gasol de 10 sayıyla galibiyette önemli rol oynadı.