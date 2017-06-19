Avrupa Ralli Şampiyonası

Türk sporcu Ümitcan Özdemir, sezonun 4. ayağı Kıbrıs Rallisi'nde ERC3 sınıfını ilk sırada bitirdi.

Castrol Ford Team Türkiye adına yarışan Ümitcan Özdemir, Avrupa Ralli Şampiyonası'nın (ERC) 4. ayağı Kıbrıs Rallisi'nde ERC3 sınıfında birinci oldu.



Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 219,74 kilometrelik 14 etaptan oluşan ERC sezonunun 4. yarışı, Kıbrıs Rum Kesimi'nde düzenlendi.



Ümitcan Özdemir, Ford Fiesta R2T ile katıldığı rallide ERC3 sınıfı birincisi oldu. Castrol Ford Team Türkiye'nin bir diğer sporcusu İsmet Toktaş ise ERC3 sınıfında üçüncü sırayı aldı.



ERC'nin 5. ayağı, 3-5 Ağustos'ta Polonya'da düzenlenecek.